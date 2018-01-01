У Рівному на місці злочину померла злодійка, яка вкрала гроші у пенсіонерів

У Рівному жінка з Закарпаття вкрала у пенсіонерів гроші. Однак після затримання поліцейськими злодійка померла.До оселі 87-річного рівнянина 18 грудня, близько 15 години завітала жінка і представившись соціальним працівником, запропонувала грошову допомогу пенсіонерам, - інформує ГУНП у Рівненській області.Гостя запевняла, що держава виділила матеріальну допомогу, і діставши тисячу гривень, попросила дати решту. Коли господар квартири пішов по гроші, схованку помітила «соцпрацівник».Отримавши решту, жінка почала просити ще й пенсійні посвідчення. І коли подружжя заметушилося у помешканні, гостя викрала із шухляди комоду понад 60 тисяч гривень та поспіхом покинула оселю.Через деякий час пенсіонер збагнув щось недобре і кинувся до комоду. Не виявивши там заощаджень, разом із сусідом побігли наздоганяти зловмисницю. Упіймали її у центрі Рівного поблизу одного зі супермаркетів. Усі троє разом повернулися до квартири, звідки викликали поліцію.Під час встановлення обставин події жінці раптово стало зле. Поліцейські одразу викликали медиків та почали самі надавати першу долікарську допомогу. Утім врятувати її життя не вдалося, медики констатували смерть.Слідчо-оперативна група під час поверхневого огляду померлої виявила у кишенях верхнього одягу гроші у сумі 60 тисяч гривень.Ознак насильницької смерті у жінки не виявили, її тіло направили в морг для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину смерті.Поліцейські встановили особу померлої, нею виявилася 46-річна жителька села Обава Мукачівського району Закарпатської області. Жінка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за майнові злочини, за що більше десяти років провела у місцях позбавлення волі.За частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка) триває досудове розслідування. За фактом смерті відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою, природна смерть.