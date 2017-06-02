Жахлива аварія на Херсонщині: загинули п'ятеро людей. ФОТО
Сьогодні, 20:19
В Олешківському районі Херсонської області сталося зіткнення двох автомобілів. В результаті ДТП 5 людей загинули, ще одна людина з травмами госпіталізована в районну лікарню.
Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.
На місці пригоди поліцейські попередньо встановили, що 49-річний водій автомобіля Renault Trafic, рухаючись в напрямку села Великі Копані, не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням, в результаті чого виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з автомобілем «УАЗ», який рухався назустріч.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та 2 пасажири автомобіля Renault, а також 58-річний водій іншого транспортного засобу загинули на місці пригоди. Два пасажири «УАЗа» з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані в Олешківську районну лікарню, де один із них від отриманих травм помер.
Попередня правова кваліфікація події – частина 3 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Наразі поліція встановлює всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з тяжкими наслідками.
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Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.
На місці пригоди поліцейські попередньо встановили, що 49-річний водій автомобіля Renault Trafic, рухаючись в напрямку села Великі Копані, не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням, в результаті чого виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з автомобілем «УАЗ», який рухався назустріч.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та 2 пасажири автомобіля Renault, а також 58-річний водій іншого транспортного засобу загинули на місці пригоди. Два пасажири «УАЗа» з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані в Олешківську районну лікарню, де один із них від отриманих травм помер.
Попередня правова кваліфікація події – частина 3 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Наразі поліція встановлює всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з тяжкими наслідками.
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