вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Жахлива аварія на Херсонщині: загинули п'ятеро людей. ФОТО

Жахлива аварія на Херсонщині: загинули п'ятеро людей. ФОТО
В Олешківському районі Херсонської області сталося зіткнення двох автомобілів. В результаті ДТП 5 людей загинули, ще одна людина з травмами госпіталізована в районну лікарню.

Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.

На місці пригоди поліцейські попередньо встановили, що 49-річний водій автомобіля Renault Trafic, рухаючись в напрямку села Великі Копані, не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням, в результаті чого виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з автомобілем «УАЗ», який рухався назустріч.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та 2 пасажири автомобіля Renault, а також 58-річний водій іншого транспортного засобу загинули на місці пригоди. Два пасажири «УАЗа» з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані в Олешківську районну лікарню, де один із них від отриманих травм помер.

Попередня правова кваліфікація події – частина 3 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Наразі поліція встановлює всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з тяжкими наслідками.

Жахлива аварія на Херсонщині: загинули п'ятеро людей. ФОТО
Жахлива аварія на Херсонщині: загинули п'ятеро людей. ФОТО
Жахлива аварія на Херсонщині: загинули п'ятеро людей. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Херсон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що відомо про сутенерку з Рівненщини, яка влаштувала бордель на Волині
Михаїл розповів про розмови з Порошенком під час Об’єднавчого собору
Має шанс на життя: просять допомогти хворому хлопчику з Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Філарет закликав Верховну Раду узаконити Православну Церкву України
Сьогодні, 20:58
У «Промені» з різдвяною програмою виступить оркестр «LeoBand»*
Сьогодні, 20:35
Жахлива аварія на Херсонщині: загинули п'ятеро людей. ФОТО
Сьогодні, 20:19
Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 20 грудня
Сьогодні, 20:00
У районі на Волині відбувся День донора
Сьогодні, 19:47
Схожі новини
У Херсоні авто «влетіло» в зупинку, загинула жінка У Херсоні авто «влетіло» в зупинку, загинула жінка
02 червень, 2017, 12:20
Жахлива аварія у Херсоні: авто вбило жінку просто на зупинці Жахлива аварія у Херсоні: авто вбило жінку просто на зупинці
02 червень, 2017, 03:30
На Волині фура злетіла в кювет: траса заблокована. ФОТО На Волині фура злетіла в кювет: траса заблокована. ФОТО
Сьогодні, 18:50
Аварія на Волині: Renault занесло в кювет Аварія на Волині: Renault занесло в кювет
Сьогодні, 17:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Промені» здійсниться мрія вуличного баяніста*
18 грудень, 13:33
 1
На Волині обвалився дах у сільському клубі. ФОТО
Сьогодні, 21:45
 0
Філарет закликав Верховну Раду узаконити Православну Церкву України
Сьогодні, 20:58
 0
У «Промені» з різдвяною програмою виступить оркестр «LeoBand»*
Сьогодні, 20:35
 0
Жахлива аварія на Херсонщині: загинули п'ятеро людей. ФОТО
Сьогодні, 20:19
 0
Медіа
відео
1/8