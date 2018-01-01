В центрі Луцька встановили оригінальну святкову ілюмінацію. ФОТО
Сьогодні, 21:59
На Театральному майдані Луцька облаштовували оригінальну інсталяцію з підсвітками.
Арт-об’єкти, які мають назву «Різдвяна казка», засяяли разом із головними ялинками міста у середу, 19 грудня. Пише Таблоїд Волині.
Світлини на своїй сторінці у Facebook опублікував радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
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Арт-об’єкти, які мають назву «Різдвяна казка», засяяли разом із головними ялинками міста у середу, 19 грудня. Пише Таблоїд Волині.
Світлини на своїй сторінці у Facebook опублікував радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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