В центрі Луцька встановили оригінальну святкову ілюмінацію. ФОТО





Арт-об’єкти, які мають назву «Різдвяна казка», засяяли разом із головними ялинками міста у середу, 19 грудня. Пише



Світлини на своїй сторінці у Facebook опублікував радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.















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