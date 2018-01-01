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В центрі Луцька встановили оригінальну святкову ілюмінацію. ФОТО

В центрі Луцька встановили оригінальну святкову ілюмінацію. ФОТО
На Театральному майдані Луцька облаштовували оригінальну інсталяцію з підсвітками.

Арт-об’єкти, які мають назву «Різдвяна казка», засяяли разом із головними ялинками міста у середу, 19 грудня. Пише Таблоїд Волині.

Світлини на своїй сторінці у Facebook опублікував радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
В центрі Луцька встановили оригінальну святкову ілюмінацію. ФОТО

В центрі Луцька встановили оригінальну святкову ілюмінацію. ФОТО

В центрі Луцька встановили оригінальну святкову ілюмінацію. ФОТО

В центрі Луцька встановили оригінальну святкову ілюмінацію. ФОТО

В центрі Луцька встановили оригінальну святкову ілюмінацію. ФОТО

В центрі Луцька встановили оригінальну святкову ілюмінацію. ФОТО


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Теги: ілюмінація
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