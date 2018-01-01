20 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження цього дня святкує майстриня з розпису писанок з Луцька Ольга Кучма (на фото).
Також особисте свято сьогодні відзначають президент федерації тайського боксу Волині, старший тренер з тайського боксу, ММА та кікбоксингу Богдан Мороз, журналіст Олексій Біянов та депутат Луцької міської ради Юлія Дацюк, голова Ківерцівської РДА Валерій Ткачук.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня – Анатоліїв, Іванів та Павлів й бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
20 грудня 1918 року до Луцька увійшли загони отамана Симона Петлюри.
20 грудня 2008 року вперше у центрі Луцька замість однієї привозної ялинки запалили три з тих, які ростуть на Театральному майдані.
На Волині цього дня у 2011 році викрили одразу два підпільні казино.
У 2012 році у Луцький зоопарк привезли нового бізона.
У 2013 році помер волинський журналіст Леонід Лагановський, який працював у газетах Володимира-Волинського, Горохова. Був першим редактором газети «Досвітня зоря» (тепер «Волинська газета»). Багато років Леонід Лагановський працював також у газеті «Волинь-нова», був власкором «Урядового кур'єру».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Також особисте свято сьогодні відзначають президент федерації тайського боксу Волині, старший тренер з тайського боксу, ММА та кікбоксингу Богдан Мороз, журналіст Олексій Біянов та депутат Луцької міської ради Юлія Дацюк, голова Ківерцівської РДА Валерій Ткачук.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня – Анатоліїв, Іванів та Павлів й бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
20 грудня 1918 року до Луцька увійшли загони отамана Симона Петлюри.
20 грудня 2008 року вперше у центрі Луцька замість однієї привозної ялинки запалили три з тих, які ростуть на Театральному майдані.
На Волині цього дня у 2011 році викрили одразу два підпільні казино.
У 2012 році у Луцький зоопарк привезли нового бізона.
У 2013 році помер волинський журналіст Леонід Лагановський, який працював у газетах Володимира-Волинського, Горохова. Був першим редактором газети «Досвітня зоря» (тепер «Волинська газета»). Багато років Леонід Лагановський працював також у газеті «Волинь-нова», був власкором «Урядового кур'єру».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Білоруська церква заборонила молитися в храмах ПЦУ
Сьогодні, 00:31
20 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині фура застрягла на перехресті через нерозчищену дорогу. ФОТО
19 грудень, 23:43
Авто розвернуло поперек дороги: у Луцьку зіткнулись два легковики
19 грудень, 22:54
У школі під Луцьком діти навчатимуться за електронними підручниками
19 грудень, 22:27