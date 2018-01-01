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У школі під Луцьком діти навчатимуться за електронними підручниками

У школі під Луцьком діти навчатимуться за електронними підручниками
«Електронний підручник для загальної середньої школи» – саме таку назву має експеримент, у якому беруть участь три навчальних заклади на Волині. Один із них – Підгайцівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» Луцького району.

Про це повідомили на сайті Горохівської РДА.

Підгайцівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» Луцького району також бере участь в проекті.

Зокрема, сьогодні, 19 грудня, голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко відвідав навчальний заклад та вручив сертифікат на отримання комп’ютерного обладнання в рамках Всеукраїнського експерименту.

Варто зазначити, що ініціатива запровадження експерименту належить Міністерству освіти та науки України. Його суть полягає в тому, що навчання дітей XXI ст. має відповідати рівню розвитку науки і техніки, задовольняти потреби учасників освітнього процесу в якісному навчальному контенті. Таке середовище дасть змогу сформувати у школярів такі якості та вміння, як: працювати з даними, відомостями, обмінюватися результатами, формувати культуру електронного спілкування тощо.

Загалом в проекті беруть участь 50 навчальних закладів країни.

Довідково: Експеримент проходитиме у чотири етапи – по серпень 2021 року включно – за участі 4500 учнів, 225 учителів у 50 школах загальної середньої освіти в усіх регіонах України. Відтак, в експериментальних класах створюватиметься цифрове освітнє середовище, компонентами якого будуть: інтерактивний проектор, планшети для учнів, комп’ютер для вчителя, шафи для зарядження планшетів та роутер Wi-Fi.

Використання електронних підручників зробить освітній процес гнучким і дозволить вчителю застосовувати інноваційні форми, технології навчання та підходи Нової української школи.

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Теги: електронний підручник, школа, Підгайці
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