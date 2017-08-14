Під Луцьком чотирьох дітей-сиріт забезпечили квартирами в новобудові. ФОТО
Сьогодні, 03:24
П'ятеро дітей-сиріт у День Святого Миколая отримали ключі від власних домівок у селі Підгайці Луцького району.
Вже невдовзі вони зможуть оселитись у новенькому будинку, – йдеться у сюжеті Сфери-ТВ.
Чотири квартири дітям-сиротам придбали за кошти державного та обласного бюджетів. В одній з них разом поселили брата та сестру.
Помешкання - у двох новобудовах, що за кілька кілометрів від Луцька. У сільській раді кажуть, що про ремонт попросили подбати місцевих забудовників. Три квартири уже відремонтували, ще одна - на черзі. Також у селі тепер думають, як допомогти новим власникам квартир з меблями і побутовою технікою.
Загалом цього року для дітей-сиріт на Волині купили 26 квартир. У них поселили більше 30 людей. На це майже 7 мільйонів гривень виділили з державного бюджету і ще майже 3 мільйони з обласного. Цього року на Волині також відкрили три дитячі будинки сімейного типу. Наступного планують збудувати ще один. Він зможе прийняти 10-12 сиріт.
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Вже невдовзі вони зможуть оселитись у новенькому будинку, – йдеться у сюжеті Сфери-ТВ.
Чотири квартири дітям-сиротам придбали за кошти державного та обласного бюджетів. В одній з них разом поселили брата та сестру.
Помешкання - у двох новобудовах, що за кілька кілометрів від Луцька. У сільській раді кажуть, що про ремонт попросили подбати місцевих забудовників. Три квартири уже відремонтували, ще одна - на черзі. Також у селі тепер думають, як допомогти новим власникам квартир з меблями і побутовою технікою.
Загалом цього року для дітей-сиріт на Волині купили 26 квартир. У них поселили більше 30 людей. На це майже 7 мільйонів гривень виділили з державного бюджету і ще майже 3 мільйони з обласного. Цього року на Волині також відкрили три дитячі будинки сімейного типу. Наступного планують збудувати ще один. Він зможе прийняти 10-12 сиріт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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