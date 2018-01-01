На Волині фура застрягла на перехресті через нерозчищену дорогу. ФОТО





Волинянин Павло Тихнюк розповів, як через халатність комунальних служб "влетів у копієчку". Про це він написав у соцмережі



"Стоїть бідолашна фура через все перехрестя вже півтори години -- результат ''якісного'' прибирання і посипання перехресть і доріг Боратинської ОТГ.Ну та Бог з ним,вчора в Жидичині їхав -- каша,45 км в годину їхав,і понесло машину в тій каші і ввалився колесом в бровку.На колесі тепер гуля,яка при русі дригає руля.Хто винний у цьому?Гума дорога нова зимова шипована,купляв комплектом,по одному не продають.Скажіть,скільки ми будемо потерпати від того безладу і безвідповідальності?Про двори у вулицях взагалі мови нема,каша на замерзлих горбах снігу.То і діло машину вбік зсовує,а якщо авто збоку припарковане?Хто буде винний у цьому?За який,вибачте на слові,хєр,ми платимо конячі податки і купуємо пальне по космічних цінах?Ви мене вибачте,але вже накипіло просто,чи автодор їхати бомбити,шоб їм дойшло?Яка Ваша думка на рахунок цього?" - йдеться у дописі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські водії обурені ситуацією на волинських дорогах, зокрема, що стосується великої кількості снігу, яка створює чимало проблем.Волинянин Павло Тихнюк розповів, як через халатність комунальних служб "влетів у копієчку". Про це він написав у соцмережі faceboook "Стоїть бідолашна фура через все перехрестя вже півтори години -- результат ''якісного'' прибирання і посипання перехресть і доріг Боратинської ОТГ.Ну та Бог з ним,вчора в Жидичині їхав -- каша,45 км в годину їхав,і понесло машину в тій каші і ввалився колесом в бровку.На колесі тепер гуля,яка при русі дригає руля.Хто винний у цьому?Гума дорога нова зимова шипована,купляв комплектом,по одному не продають.Скажіть,скільки ми будемо потерпати від того безладу і безвідповідальності?Про двори у вулицях взагалі мови нема,каша на замерзлих горбах снігу.То і діло машину вбік зсовує,а якщо авто збоку припарковане?Хто буде винний у цьому?За який,вибачте на слові,хєр,ми платимо конячі податки і купуємо пальне по космічних цінах?Ви мене вибачте,але вже накипіло просто,чи автодор їхати бомбити,шоб їм дойшло?Яка Ваша думка на рахунок цього?" - йдеться у дописі.

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