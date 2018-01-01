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На Волині фура застрягла на перехресті через нерозчищену дорогу. ФОТО

На Волині фура застрягла на перехресті через нерозчищену дорогу. ФОТО
Волинські водії обурені ситуацією на волинських дорогах, зокрема, що стосується великої кількості снігу, яка створює чимало проблем.

Волинянин Павло Тихнюк розповів, як через халатність комунальних служб "влетів у копієчку". Про це він написав у соцмережі faceboook.

"Стоїть бідолашна фура через все перехрестя вже півтори години -- результат ''якісного'' прибирання і посипання перехресть і доріг Боратинської ОТГ.Ну та Бог з ним,вчора в Жидичині їхав -- каша,45 км в годину їхав,і понесло машину в тій каші і ввалився колесом в бровку.На колесі тепер гуля,яка при русі дригає руля.Хто винний у цьому?Гума дорога нова зимова шипована,купляв комплектом,по одному не продають.Скажіть,скільки ми будемо потерпати від того безладу і безвідповідальності?Про двори у вулицях взагалі мови нема,каша на замерзлих горбах снігу.То і діло машину вбік зсовує,а якщо авто збоку припарковане?Хто буде винний у цьому?За який,вибачте на слові,хєр,ми платимо конячі податки і купуємо пальне по космічних цінах?Ви мене вибачте,але вже накипіло просто,чи автодор їхати бомбити,шоб їм дойшло?Яка Ваша думка на рахунок цього?" - йдеться у дописі.
На Волині фура застрягла на перехресті через нерозчищену дорогу. ФОТО

На Волині фура застрягла на перехресті через нерозчищену дорогу. ФОТО

На Волині фура застрягла на перехресті через нерозчищену дорогу. ФОТО


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Теги: фура, перехрестя
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