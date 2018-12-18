Якими були головні новорічні ялинки України останні 11 років. ФОТО
Сьогодні, 01:27
У Києві вже встановили головну ялинку країни 2018-2019. Святкове дерево прикрасили 10 кілометрами гірлянд.
Урочисте відкриття головної новорічної ялинки країни відбулося 19 грудня.
Факти ICTV вирішили нагадати, якими були головні новорічні красуні в Києві з 2007 року.
У минулому році дерево привезли з Карпат. Ялинку прикрасили величезними золотими кульками, іграшками і ліхтариками.
У 2016 столична ялинка була прикрашена дуже витонченими вогниками, завдяки чому здавалося, святкове дерево припорошене блискучим сніжком.
З такою головною новорічною ялинкою на Софійській площі в Києві Україна зустрічала 2016 рік.
А це головна новорічна ялинка країни на Софійській площі до зустрічі 2015-го.
Такою всім запам’яталась головна новорічна ялинка країни на Майдані, Революція Гідності 2013–2014 рр.
Головна новорічна ялинка країни на Майдані Незалежності у Києві, зустріч 2013-го.
Головна новорічна ялинка країни на Майдані Незалежності, зустріч 2012-го.
Новорічна ялинка на Майдані Незалежності в Києві, зустріч 2011-го.
Святковий салют над запаленою головною ялинкою України на Майдані Незалежності у Києві. З такою ялинкою країна зустрічала 2010-й.
А з такою головною новорічною ялинкою святкували Новий 2009 рік.
Головна новорічна ялинка України на Майдані Незалежності в Києві, зустріч 2008-го.
Новорічна ялинка на Майдані Незалежності в Києві, зустріч 2007-го.
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Урочисте відкриття головної новорічної ялинки країни відбулося 19 грудня.
Факти ICTV вирішили нагадати, якими були головні новорічні красуні в Києві з 2007 року.
У минулому році дерево привезли з Карпат. Ялинку прикрасили величезними золотими кульками, іграшками і ліхтариками.
У 2016 столична ялинка була прикрашена дуже витонченими вогниками, завдяки чому здавалося, святкове дерево припорошене блискучим сніжком.
З такою головною новорічною ялинкою на Софійській площі в Києві Україна зустрічала 2016 рік.
А це головна новорічна ялинка країни на Софійській площі до зустрічі 2015-го.
Такою всім запам’яталась головна новорічна ялинка країни на Майдані, Революція Гідності 2013–2014 рр.
Головна новорічна ялинка країни на Майдані Незалежності у Києві, зустріч 2013-го.
Головна новорічна ялинка країни на Майдані Незалежності, зустріч 2012-го.
Новорічна ялинка на Майдані Незалежності в Києві, зустріч 2011-го.
Святковий салют над запаленою головною ялинкою України на Майдані Незалежності у Києві. З такою ялинкою країна зустрічала 2010-й.
А з такою головною новорічною ялинкою святкували Новий 2009 рік.
Головна новорічна ялинка України на Майдані Незалежності в Києві, зустріч 2008-го.
Новорічна ялинка на Майдані Незалежності в Києві, зустріч 2007-го.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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