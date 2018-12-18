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Якими були головні новорічні ялинки України останні 11 років. ФОТО

Якими були головні новорічні ялинки України останні 11 років. ФОТО
У Києві вже встановили головну ялинку країни 2018-2019. Святкове дерево прикрасили 10 кілометрами гірлянд.

Урочисте відкриття головної новорічної ялинки країни відбулося 19 грудня.

Факти ICTV вирішили нагадати, якими були головні новорічні красуні в Києві з 2007 року.

У минулому році дерево привезли з Карпат. Ялинку прикрасили величезними золотими кульками, іграшками і ліхтариками.
Якими були головні новорічні ялинки України останні 11 років. ФОТО

У 2016 столична ялинка була прикрашена дуже витонченими вогниками, завдяки чому здавалося, святкове дерево припорошене блискучим сніжком.
Якими були головні новорічні ялинки України останні 11 років. ФОТО

З такою головною новорічною ялинкою на Софійській площі в Києві Україна зустрічала 2016 рік.

А це головна новорічна ялинка країни на Софійській площі до зустрічі 2015-го.
Якими були головні новорічні ялинки України останні 11 років. ФОТО

Такою всім запам’яталась головна новорічна ялинка країни на Майдані, Революція Гідності 2013–2014 рр.
Якими були головні новорічні ялинки України останні 11 років. ФОТО

Головна новорічна ялинка країни на Майдані Незалежності у Києві, зустріч 2013-го.
Якими були головні новорічні ялинки України останні 11 років. ФОТО

Головна новорічна ялинка країни на Майдані Незалежності, зустріч 2012-го.
Якими були головні новорічні ялинки України останні 11 років. ФОТО

Новорічна ялинка на Майдані Незалежності в Києві, зустріч 2011-го.
Якими були головні новорічні ялинки України останні 11 років. ФОТО

Святковий салют над запаленою головною ялинкою України на Майдані Незалежності у Києві. З такою ялинкою країна зустрічала 2010-й.
Якими були головні новорічні ялинки України останні 11 років. ФОТО

А з такою головною новорічною ялинкою святкували Новий 2009 рік.
Якими були головні новорічні ялинки України останні 11 років. ФОТО

Головна новорічна ялинка України на Майдані Незалежності в Києві, зустріч 2008-го.

Новорічна ялинка на Майдані Незалежності в Києві, зустріч 2007-го.
Якими були головні новорічні ялинки України останні 11 років. ФОТО

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Теги: ялинка, Новий рік
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