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Вакуумні туалети, клімат-контроль і розетки: якими будуть нові вагони потяга Ковель–Київ

Вакуумні туалети, клімат-контроль і розетки: якими будуть нові вагони потяга Ковель–Київ
Вісім пасажирських штабних купейних вагонів, щойно отриманих Укрзалізницею від Крюківського вагонобудівного заводу, будуть сформовані в один склад і курсуватимуть за маршрутами додаткових поїздів, яких цього року призначено близько 30.

Про це повідомив керівник Укрзалізниці Євген Кравцов, - йдеться на офіційному сайті відомства.

«Комфорт та якість нових вагонів пасажири зможуть оцінити вже під час цьогорічних новорічних та різдвяних свят», - зазначив керівник Укрзалізниці.

Зокрема, у вагоні удосконалена робота системи опалення в автоматичному режимі, передбачена установка додаткових фільтрів у системи опалення та водяного пожежогасіння.

Для зручності пасажирів передбачені розетки на рівні верхніх полиць, збільшено кількість розеток у проходах. Окрім того, у кожному купе відчиняються кватирки; вода для чаю нагріватиметься не під час руху поїзда, а буде гарячою вже при посадці.

Встановлені більш потужні електричні перетворювачі для безперебійної роботи мікрохвильової печі. Вагони обладнані кліматичною системою, двома вакуумними туалетами закритого типу.

За словами Євгена Кравцова, Укрзалізниця ставила перед виробником завдання, щоб усі важливі елементи, 70 % обладнання вагона було вітчизняного виробництва, навіть системи кондиціювання повітря, вакуумні туалети, які досі були винятково іноземного виробництва.

Після піку новорічно-різдвяних перевезень новозбудовані штабні вагони будуть включені до складу таких поїздів: 138/137 Хмельницький-Лисичанськ (ВЧ Хмельницкий) - 121/133 Миколаїв-Київ-Рівне (ЛВЧД Миколаїв) - 71/72 Запоріжжя-Київ (ЛВЧД Запоріжжя) - 97/98 Ковель-Київ (ЛВЧД Ковель)

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Теги: укрзалізниця, потяг, вагон
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