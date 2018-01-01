У райцентрі на Волині відкрили сучасну кінозалу 3D-формату
Сьогодні, 02:21
У Горохові відбулося урочисте відкриття кінозалу 3D-формату в кінотеатрі «Волинь».
Дійство відбулося 17 грудня, – пише Район.Горохів.
Такого класу кінотеатр на Горохівщині є тільки в районному центрі, а тому це значуща культурна подія для всього району. Технічне забезпечення кінотеатру за найсучаснішими нормами, плюс звукове обладнання, яке необхідне для якісного звучання, підсилювачі і додаткове технічне обладнання, відеопроекційна апаратура, нові крісла на 30 місць.
Кінотеатр завжди братиме участь у проектах популяризації українського кіно, а також демонструватиме новинки прокату.
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Дійство відбулося 17 грудня, – пише Район.Горохів.
Такого класу кінотеатр на Горохівщині є тільки в районному центрі, а тому це значуща культурна подія для всього району. Технічне забезпечення кінотеатру за найсучаснішими нормами, плюс звукове обладнання, яке необхідне для якісного звучання, підсилювачі і додаткове технічне обладнання, відеопроекційна апаратура, нові крісла на 30 місць.
Кінотеатр завжди братиме участь у проектах популяризації українського кіно, а також демонструватиме новинки прокату.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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