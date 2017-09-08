Волинські медики розповіли, як приготувати своє тіло до новорічних свят
Сьогодні, 07:16
Волинські медики пояснили, чому різке схуднення до Нового року може бути небезпечним.
Про це йдеться на сторінці медичного центру «Благомед» у facebook.
«Нічого не їсти, суттєво знизити калорійність раціону, влаштовувати голодні дні - це все дуже погані ідеї. По-перше, взимку обмежувати раціон небезпезпечно для роботи вашого організму. По-друге, після жосткої дієти новорічне застілля може стати стресом і викликати розлад роботи травної системи», – йдеться у повідомленні.
Медики запевняють, що такі методи не дадуть бажаного результату - можливо, ви і втратите 1-2 кілограми, зневоднивши організм, але на свята вони повернуться, привівши з собою ще кілька.
Готувати своє тіло до новорічних свят треба правильно:
п'ємо багато води;
спимо не менше 7-8 годин;
гуляємо. Навіть в холодну погоду;
починаємо робити ранкову зарядку;
обмежуємо вживання цукру.
А новорічний стіл радять зробити легким і «здоровим»: багато овочів, сири, горіхи, салати без майонезу.
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Про це йдеться на сторінці медичного центру «Благомед» у facebook.
«Нічого не їсти, суттєво знизити калорійність раціону, влаштовувати голодні дні - це все дуже погані ідеї. По-перше, взимку обмежувати раціон небезпезпечно для роботи вашого організму. По-друге, після жосткої дієти новорічне застілля може стати стресом і викликати розлад роботи травної системи», – йдеться у повідомленні.
Медики запевняють, що такі методи не дадуть бажаного результату - можливо, ви і втратите 1-2 кілограми, зневоднивши організм, але на свята вони повернуться, привівши з собою ще кілька.
Готувати своє тіло до новорічних свят треба правильно:
п'ємо багато води;
спимо не менше 7-8 годин;
гуляємо. Навіть в холодну погоду;
починаємо робити ранкову зарядку;
обмежуємо вживання цукру.
А новорічний стіл радять зробити легким і «здоровим»: багато овочів, сири, горіхи, салати без майонезу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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