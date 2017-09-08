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Волинські медики розповіли, як приготувати своє тіло до новорічних свят

Волинські медики розповіли, як приготувати своє тіло до новорічних свят
Волинські медики пояснили, чому різке схуднення до Нового року може бути небезпечним.

Про це йдеться на сторінці медичного центру «Благомед» у facebook.

«Нічого не їсти, суттєво знизити калорійність раціону, влаштовувати голодні дні - це все дуже погані ідеї. По-перше, взимку обмежувати раціон небезпезпечно для роботи вашого організму. По-друге, після жосткої дієти новорічне застілля може стати стресом і викликати розлад роботи травної системи», – йдеться у повідомленні.

Медики запевняють, що такі методи не дадуть бажаного результату - можливо, ви і втратите 1-2 кілограми, зневоднивши організм, але на свята вони повернуться, привівши з собою ще кілька.

Готувати своє тіло до новорічних свят треба правильно:

п'ємо багато води;
спимо не менше 7-8 годин;
гуляємо. Навіть в холодну погоду;
починаємо робити ранкову зарядку;
обмежуємо вживання цукру.

А новорічний стіл радять зробити легким і «здоровим»: багато овочів, сири, горіхи, салати без майонезу.

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Теги: новорічний стіл, схуднення, порада
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