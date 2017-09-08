Волинські медики розповіли, як приготувати своє тіло до новорічних свят





Про це йдеться на сторінці медичного центру «Благомед» у



«Нічого не їсти, суттєво знизити калорійність раціону, влаштовувати голодні дні - це все дуже погані ідеї. По-перше, взимку обмежувати раціон небезпезпечно для роботи вашого організму. По-друге, після жосткої дієти новорічне застілля може стати стресом і викликати розлад роботи травної системи», – йдеться у повідомленні.



Медики запевняють, що такі методи не дадуть бажаного результату - можливо, ви і втратите 1-2 кілограми, зневоднивши організм, але на свята вони повернуться, привівши з собою ще кілька.



Готувати своє тіло до новорічних свят треба правильно:



п'ємо багато води;

спимо не менше 7-8 годин;

гуляємо. Навіть в холодну погоду;

починаємо робити ранкову зарядку;

обмежуємо вживання цукру.



А новорічний стіл радять зробити легким і «здоровим»: багато овочів, сири, горіхи, салати без майонезу.

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