Їх уже поїли хробаки: лучанин придбав зіпсовані цукерки. ФОТО
Сьогодні, 04:22
В одному з луцьких маркетів чоловік придбав цукерки, які до нього уже скуштували хробаки.
Про це Yegor Baziuk написав у соцмережі facebook.
"Всім добрий вечір, прошу максимальний репост!!! Шановні батьки будьте уважні перед тим, як давати солодощі дітям, нашу лялю обсипало, тому не встигли дати цукеркі, але самі з жінкою до чаю по одній хотіли з'їсти. Ось що знайшли під обгорткою, хробачок десь втік або сховався в цукерочку побачивши мене) Будьте уважними!!!!" - йдеться у дописі.
"Забув доповнити, це було куплено сьогодні в магазині, що на зупинці по Соборності біля Єви та Хурми..." - додає Єгор.
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Про це Yegor Baziuk написав у соцмережі facebook.
"Всім добрий вечір, прошу максимальний репост!!! Шановні батьки будьте уважні перед тим, як давати солодощі дітям, нашу лялю обсипало, тому не встигли дати цукеркі, але самі з жінкою до чаю по одній хотіли з'їсти. Ось що знайшли під обгорткою, хробачок десь втік або сховався в цукерочку побачивши мене) Будьте уважними!!!!" - йдеться у дописі.
"Забув доповнити, це було куплено сьогодні в магазині, що на зупинці по Соборності біля Єви та Хурми..." - додає Єгор.
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