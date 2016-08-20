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Їх уже поїли хробаки: лучанин придбав зіпсовані цукерки. ФОТО

Їх уже поїли хробаки: лучанин придбав зіпсовані цукерки. ФОТО
В одному з луцьких маркетів чоловік придбав цукерки, які до нього уже скуштували хробаки.

Про це Yegor Baziuk написав у соцмережі facebook.

"Всім добрий вечір, прошу максимальний репост!!! Шановні батьки будьте уважні перед тим, як давати солодощі дітям, нашу лялю обсипало, тому не встигли дати цукеркі, але самі з жінкою до чаю по одній хотіли з'їсти. Ось що знайшли під обгорткою, хробачок десь втік або сховався в цукерочку побачивши мене) Будьте уважними!!!!" - йдеться у дописі.

"Забув доповнити, це було куплено сьогодні в магазині, що на зупинці по Соборності біля Єви та Хурми..." - додає Єгор.
Їх уже поїли хробаки: лучанин придбав зіпсовані цукерки. ФОТО

Їх уже поїли хробаки: лучанин придбав зіпсовані цукерки. ФОТО

Їх уже поїли хробаки: лучанин придбав зіпсовані цукерки. ФОТО

Їх уже поїли хробаки: лучанин придбав зіпсовані цукерки. ФОТО

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Теги: цукерка, хробаки
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