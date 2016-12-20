Як змінилась ситуація в області: Патрульній поліції Волині – 3 роки. ВІДЕО
Сьогодні, 06:19
19 грудня 2015 року у Луцьку запрацювала Патрульна поліція. 3 роки тому присягу прийняло 165 патрульних поліцейських.
Що змінилось за 3 роки роботи Патрульної поліції Волині? Чи слухнянішими стали громадяни? І як ми вимірюємо рівень довіри до нас?
На ці всі запитання в ефірі UA: Волинь відповів заступник начальника Управління Дмитро Хмарук.
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Що змінилось за 3 роки роботи Патрульної поліції Волині? Чи слухнянішими стали громадяни? І як ми вимірюємо рівень довіри до нас?
На ці всі запитання в ефірі UA: Волинь відповів заступник начальника Управління Дмитро Хмарук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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