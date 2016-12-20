вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як змінилась ситуація в області: Патрульній поліції Волині – 3 роки. ВІДЕО

Як змінилась ситуація в області: Патрульній поліції Волині – 3 роки. ВІДЕО
19 грудня 2015 року у Луцьку запрацювала Патрульна поліція. 3 роки тому присягу прийняло 165 патрульних поліцейських.

Що змінилось за 3 роки роботи Патрульної поліції Волині? Чи слухнянішими стали громадяни? І як ми вимірюємо рівень довіри до нас?

На ці всі запитання в ефірі UA: Волинь відповів заступник начальника Управління Дмитро Хмарук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: патрульна поліція, річниця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що відомо про сутенерку з Рівненщини, яка влаштувала бордель на Волині
Михаїл розповів про розмови з Порошенком під час Об’єднавчого собору
Має шанс на життя: просять допомогти хворому хлопчику з Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські медики розповіли, як приготувати своє тіло до новорічних свят
Сьогодні, 07:16
Як змінилась ситуація в області: Патрульній поліції Волині – 3 роки. ВІДЕО
Сьогодні, 06:19
У волинській школі дітей вчитимуть лісової справи. ВІДЕО
Сьогодні, 05:27
Їх уже поїли хробаки: лучанин придбав зіпсовані цукерки. ФОТО
Сьогодні, 04:22
Під Луцьком чотирьох дітей-сиріт забезпечили квартирами в новобудові. ФОТО
Сьогодні, 03:24
Схожі новини
Фото з першого «дня народження» патрульної поліції Луцька Фото з першого «дня народження» патрульної поліції Луцька
20 грудень, 2016, 19:04
У Луцьку чоловік на «бесі» тікав від патрульних У Луцьку чоловік на «бесі» тікав від патрульних
24 листопад, 13:46
Любов тривалістю у 30 років: волинське подружжя відгуляло перлинове весілля Любов тривалістю у 30 років: волинське подружжя відгуляло перлинове весілля
19 листопад, 13:12
З польською символікою і національними піснями: як у Луцьку святкували 100-річчя незалежності Польщі З польською символікою і національними піснями: як у Луцьку святкували 100-річчя незалежності Польщі
17 листопад, 14:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські медики розповіли, як приготувати своє тіло до новорічних свят
Сьогодні, 07:16
 0
Як змінилась ситуація в області: Патрульній поліції Волині – 3 роки. ВІДЕО
Сьогодні, 06:19
 0
У волинській школі дітей вчитимуть лісової справи. ВІДЕО
Сьогодні, 05:27
 0
Їх уже поїли хробаки: лучанин придбав зіпсовані цукерки. ФОТО
Сьогодні, 04:22
 0
Під Луцьком чотирьох дітей-сиріт забезпечили квартирами в новобудові. ФОТО
Сьогодні, 03:24
 0
Медіа
відео
1/8