Президент призначив стипендію волинянину





Про це йдеться в



Отож, державну стипендію призначили Кругляку Олександру Олександровичу - завідувачу хірургічного відділення лікувально-профілактичного закладу «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни».



Зазначимо, що волинянин отримуватиме стипендію два роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський медик отримуватиме державну стипендію.Про це йдеться в указі глави держави від №432/2018 19 грудня.Отож, державну стипендію призначили- завідувачу хірургічного відділення лікувально-профілактичного закладу «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни».Зазначимо, що волинянин отримуватиме стипендію два роки.

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