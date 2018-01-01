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Президент призначив стипендію волинянину

Президент призначив стипендію волинянину
Волинський медик отримуватиме державну стипендію.

Про це йдеться в указі глави держави від №432/2018 19 грудня.

Отож, державну стипендію призначили Кругляку Олександру Олександровичу - завідувачу хірургічного відділення лікувально-профілактичного закладу «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни».

Зазначимо, що волинянин отримуватиме стипендію два роки.

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Теги: медик, Волинь, стипендія, Президент
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