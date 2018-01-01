Президент призначив стипендію волинянину
Сьогодні, 08:31
Волинський медик отримуватиме державну стипендію.
Про це йдеться в указі глави держави від №432/2018 19 грудня.
Отож, державну стипендію призначили Кругляку Олександру Олександровичу - завідувачу хірургічного відділення лікувально-профілактичного закладу «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни».
Зазначимо, що волинянин отримуватиме стипендію два роки.
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Про це йдеться в указі глави держави від №432/2018 19 грудня.
Отож, державну стипендію призначили Кругляку Олександру Олександровичу - завідувачу хірургічного відділення лікувально-профілактичного закладу «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни».
Зазначимо, що волинянин отримуватиме стипендію два роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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