70-річна вчителька закрилася з дітьми у класі, бо не хотіла проходити атестацію. ВІДЕО





За півгодини під замком у п'ятикласників почалася паніка, сімом довелося надавати медичну допомогу, інші після пережитого відмовляються ходити до школи, йдеться в сюжеті



«Я не атестуюсь. Вийдіть із кабінета!», – зафіксувала поведінку вчительки заступник заступник директора Шосткинської ЗОШ №6. Педагог пояснила, що вона є господарем на уроці та погрожувала дзвонити в міністерство.



«Ми їм починаємо говорити: виходьте. Діти піднімаються, а вчитель говорить: сідайте! Діти були залякані, не розуміли що їм робити», - каже Оксана Плацинда.



«Почала телефонувати до поліції, тому що вчитель почала кричати на дітей», - розповіла директор школи Надія Андрущенко. Копам таки вдалося зайти в клас, коли вчителька випустила одного учня в туалет.



«Одні сиділи в такому закаменілому стані, інші плакали, ще інші ховалися, ось так натягували світерочки», - каже директор.



На відео чути, як ридає дівчинка, що першою вийшла з класу, це Софія Беліченко.



«Спочатку на перерві вона заганяла нас в клас, потім вона нас закрила», – каже дитина.



У шоковому стані її привезла додому поліція.



«Вона боїться закритого простору, вона одразу почала плакати», – каже бабуся дівчинки Надія Беличенко.



Коли дітей випустили з классу, кільком знадобилася медична допомога.



«Я починаю тиск міряти – зашкалює. 130 на 90 – ну, це дуже багато, як для таких дітей п’ятого класу. Один хлопчик – знудило. Побіг в туалет, нудота відкрилась. Я була в шоці. Я даю чашку, а в неї руки так трусяться. Я такого не бачила, щоб діти так боялися», – зізнається медсестра Юлія Золотоноша.



Після пережитого деякі учні відмовилися йти до школи, туди пішли батьки.



«Ми вважаємо, що в неї якісь проблеми чи з головою, чи з психікою», - кажуть вони.



Про нелегкий характер вчительки розповідає і її сусід, який прийшов із батьками.



«Побила одного сусіда, моїй дружині голову сапкою розрубила за те, що стала на межу. Зібрали підписи, вся вулиця зібрала, щоби її перевірити психіатрично – кажуть, таких законів немає», - стверджує Анатолій Харченко.



Чому діти стали заручниками, батьки йдуть питати у самої вчительки.



«Діти залишились на третьому поверсі! Їм у вікна стрибати?», - обурені люди.



Спілкуватись із батьками Ніна Кобизько не хоче, а журналістам пояснює, що зачинилася, бо не хотіла проходити атестацію.



«Я закрила у цьому разі на ключ двері, щоб уберегти дітей від розборок адміністрації школи», - каже педагог. Мовляв, їй вже 70, і наступного року вже не працюватиме, про що попереджала.



Але директор каже, що чує таке вже не один рік, тож вимоги до цієї вчительки – як і до всіх інших.



«Ця людина не повинна працювати в школі, тому що вирішувати свої проблеми за рахунок дітей, брати їх заручниками і ось так над ними знущатися – я вважаю, що це неправильно», - каже Надія Андрущенко.



Залагоджувати конфлікт взялася освітянська комісія. Там звертають увагу на вищу категорії вчительки, її педагогічне звання і солідний стаж. Однак у батьків інші аргументи. "Вона неадекватна жінка, психічно неврівноважена, знань ніяких вона не дає. Контрольні роботи – всі "коли", "двійки", - пояснює мама учениці Аліна Негода. Батьки погрожують узагалі не пускати дітей до школи, доки там працює цей педагог. "Ми зараз створили комісію, щоб розібратися в ситуації, яка склалася. Послухаємо обидві сторонни і винесемо свої рекомендації", - заявила заступник керівника управління освіти Шосткинської РДА Любов Волошко.



Свою перевірку проводить і поліція. Чи звільнять вчительку за підсумками цих подій, поки не відомо. Але освітяни обіцяють, що з дітьми вона вже не працюватиме. Математичка ж говорить, що судитиметься, якщо вердикт щодо неї вважатиме несправедливим. Адміністрація школи вирішила, що після інциденту заняття в цьому кабінеті тимчасово проводити не будуть, а математику в розкладі замінили іншими предметами. Вчителька, як і раніше, приходить на роботу і сидить у кабінеті одна – за зачиненими дверима.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Сумщині 70-річна вчителька математики зачинилася разом зі школярами у кабінеті і не випускала їх до приїзду поліції.За півгодини під замком у п'ятикласників почалася паніка, сімом довелося надавати медичну допомогу, інші після пережитого відмовляються ходити до школи, йдеться в сюжеті ТСН.19:30 «Я не атестуюсь. Вийдіть із кабінета!», – зафіксувала поведінку вчительки заступник заступник директора Шосткинської ЗОШ №6. Педагог пояснила, що вона є господарем на уроці та погрожувала дзвонити в міністерство.«Ми їм починаємо говорити: виходьте. Діти піднімаються, а вчитель говорить: сідайте! Діти були залякані, не розуміли що їм робити», - каже«Почала телефонувати до поліції, тому що вчитель почала кричати на дітей», - розповіла директор школи. Копам таки вдалося зайти в клас, коли вчителька випустила одного учня в туалет.«Одні сиділи в такому закаменілому стані, інші плакали, ще інші ховалися, ось так натягували світерочки», - каже директор.На відео чути, як ридає дівчинка, що першою вийшла з класу, це«Спочатку на перерві вона заганяла нас в клас, потім вона нас закрила», – каже дитина.У шоковому стані її привезла додому поліція.«Вона боїться закритого простору, вона одразу почала плакати», – каже бабуся дівчинкиКоли дітей випустили з классу, кільком знадобилася медична допомога.«Я починаю тиск міряти – зашкалює. 130 на 90 – ну, це дуже багато, як для таких дітей п’ятого класу. Один хлопчик – знудило. Побіг в туалет, нудота відкрилась. Я була в шоці. Я даю чашку, а в неї руки так трусяться. Я такого не бачила, щоб діти так боялися», – зізнається медсестраПісля пережитого деякі учні відмовилися йти до школи, туди пішли батьки.«Ми вважаємо, що в неї якісь проблеми чи з головою, чи з психікою», - кажуть вони.Про нелегкий характер вчительки розповідає і її сусід, який прийшов із батьками.«Побила одного сусіда, моїй дружині голову сапкою розрубила за те, що стала на межу. Зібрали підписи, вся вулиця зібрала, щоби її перевірити психіатрично – кажуть, таких законів немає», - стверджуєЧому діти стали заручниками, батьки йдуть питати у самої вчительки.«Діти залишились на третьому поверсі! Їм у вікна стрибати?», - обурені люди.Спілкуватись із батькамине хоче, а журналістам пояснює, що зачинилася, бо не хотіла проходити атестацію.«Я закрила у цьому разі на ключ двері, щоб уберегти дітей від розборок адміністрації школи», - каже педагог. Мовляв, їй вже 70, і наступного року вже не працюватиме, про що попереджала.Але директор каже, що чує таке вже не один рік, тож вимоги до цієї вчительки – як і до всіх інших.«Ця людина не повинна працювати в школі, тому що вирішувати свої проблеми за рахунок дітей, брати їх заручниками і ось так над ними знущатися – я вважаю, що це неправильно», - каже Надія Андрущенко.Залагоджувати конфлікт взялася освітянська комісія. Там звертають увагу на вищу категорії вчительки, її педагогічне звання і солідний стаж. Однак у батьків інші аргументи. "Вона неадекватна жінка, психічно неврівноважена, знань ніяких вона не дає. Контрольні роботи – всі "коли", "двійки", - пояснює мама учениці Аліна Негода. Батьки погрожують узагалі не пускати дітей до школи, доки там працює цей педагог. "Ми зараз створили комісію, щоб розібратися в ситуації, яка склалася. Послухаємо обидві сторонни і винесемо свої рекомендації", - заявила заступник керівника управління освіти Шосткинської РДА Любов Волошко.Свою перевірку проводить і поліція. Чи звільнять вчительку за підсумками цих подій, поки не відомо. Але освітяни обіцяють, що з дітьми вона вже не працюватиме. Математичка ж говорить, що судитиметься, якщо вердикт щодо неї вважатиме несправедливим. Адміністрація школи вирішила, що після інциденту заняття в цьому кабінеті тимчасово проводити не будуть, а математику в розкладі замінили іншими предметами. Вчителька, як і раніше, приходить на роботу і сидить у кабінеті одна – за зачиненими дверима.

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