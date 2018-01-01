Покарали батька учня, який приніс пістолет у школу на Волині
Сьогодні, 09:22
У Рожищі дитина принесла у школу пістолет. Рожищенський районний суд Волинської області оштрафував батька хлопця на суму 850 гривень.
Про це пише інтернет-видання Волинь24.
Нагадаємо, інцидент трапився 7 грудня у Рожищенському НВК №4. Учень приніс до навчального закладу пневматичний пістолет.
Як виявилось пізніше, зброя не була зарядженою. Втім, за неналежне виконання батьківських обов’язків батька таки притягнули до адміністративної відповідальності.
У судовому засіданні батько свою вину визнав повністю та пообіцяв більше уваги приділяти вихованню сина. Тим не менше, уникнути покарання не вдалося, суд присудив стягнути з чоловіка штраф у сумі 850 гривень.
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Про це пише інтернет-видання Волинь24.
Нагадаємо, інцидент трапився 7 грудня у Рожищенському НВК №4. Учень приніс до навчального закладу пневматичний пістолет.
Як виявилось пізніше, зброя не була зарядженою. Втім, за неналежне виконання батьківських обов’язків батька таки притягнули до адміністративної відповідальності.
У судовому засіданні батько свою вину визнав повністю та пообіцяв більше уваги приділяти вихованню сина. Тим не менше, уникнути покарання не вдалося, суд присудив стягнути з чоловіка штраф у сумі 850 гривень.
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