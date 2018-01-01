Мріє бути поліцейським: волонтери кличуть зробити подарунок сину волинського Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Свій шостий день народження вже незабаром зустріне. Іменинник є сином– головного сержанта-командира міномету 14-тої окремої механізованої бригади, який загинув 16 березня 2017 року під час мінометного обстрілу опорного пункту поблизу с. Лобачеве Новоайдарського р-ну Луганської області разом із Миколою Грабарчуком. Він поліг на третьому році війни, яку досі не називають війною. Двоє його малолітніх синів лишилися батька, а дружина – коханого чоловіка.Олег – старшенький з дітей – відвідує дитячий садочок у рідному селі. У своїй групі він має чимало різноманітних занять, серед яких йому припали до душі забави із машинками, ліплення фігурок з пластиліну і клеєння листівочок. Проте найбільшим захопленням нашого іменинника є гра з конструктором: він залюбки зводить вежі та хмарочоси, будує чудові будиночки та гаражі для машин, аби його техніка була в безпеці при будь-якій погоді.Перегляд мультфільмів – це одне із найцікавіших занять Олега вдома. Бо що ж робити, коли хочеться побачити стільки давно вподобаних мультиків?! «Робокар Поллі», «Свинка Пеппа», «Монкарт», «Лего Ніндзяго» чергуються на блакитному екрані і розповідають захопливі історії про лицарів, поліцейських, бійців ніндзя та маленьких поросят, про те, що в кожному дні можна знайти щось цікаве. Тож, маючи такі приклади, Олег уже свідомо готується бути поліцейським, щоб завжди бути на захисті ображених та знедолених.Наш іменинник дуже любить тваринок. Удома родина має котика Мурчика і хлопець залюбки допомагає за ним доглядати, годує його. Але Олег постійно наголошує, що Мурчик – це Ярославчикова киця, а він мріє про песика.Олег частенько хворіє простудними та гострими респіраторними вірусними інфекціями, тому минулого року мама Любов Іванівна з радістю приймала запрошення на відпочинок у Карпатах (відпочинкова база «Горянка») та на море у сонячну Болгарію. Там хлопцю найбільше сподобалися прогулянки по тихому морському плесу на кораблі і спускатися на водних гірках у аквапарку. Усі ці поїздки стали можливими завдяки небайдужим волонтерам «Народного Тилу», яким Любов безмежно вдячна. Окрім того, родина побувала в Туреччині, а цього року отримали запрошення на відпочинок на березі Дністровського водосховища.Найбільшим авторитетом для Олега є його матуся, а ще дядько Анатолій (родич по маминій лінії). Саме з Любові іменинник бере приклад у всьому і мріє колись із такою ж віддачею допомагати рідній неньці. А поки залюбки збирає свої іграшки та уже є помічником мамі на кухні, зокрема свою улюблену на даний момент страву – піцу – готує з превеликим задоволенням.Любов Іванівна додає, що матеріальний стан її сім’ї є задовільним. Багато побутових проблем допомагають вирішити працівники військової частини, де проходив службу за контрактом чоловік (вони підсобили з ремонтом і постійно цікавляться, чи є ще якісь потреби, не полишають цю родину наодинці зі своїми проблемами). А після подорожей наш іменинник став значно менше хворіти (у порівнянні з минулими роками), що не може не тішити маму. Тож вона щиро вдячна усім благодійникам та волонтерам, які зробили це можливим.Яворський Олег. Невдовзі 6 років (22.12.2012). Ковельський р-н, с. Поворськ . Зріст: 120; Розмір одягу: 122-128; Розмір взуття: 29-30.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд