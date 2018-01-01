На Волині рятувальники витягли з кюветів 14 автівок. ФОТО





Загалом рятувальники вивільнили із кюветів 14 автомобілів, де знаходилося 18 людей. Це 12 вантажних та один легковий автомобілі, а також одна автівка швидкої допомоги, - інформує ДСНС у Волинській області.



Для проведення аварійно-рятувальних робіт було залучено 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки, задіяні 54 чоловіка особового складу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 19 грудня рятувальники здійснили 14 виїздів для надання допомоги водіям та пасажирам автомобілів, які потрапили у скрутне становище на автошляхах.Загалом рятувальники вивільнили із кюветів 14 автомобілів, де знаходилося 18 людей. Це 12 вантажних та один легковий автомобілі, а також одна автівка швидкої допомоги, - інформує ДСНС у Волинській області.Для проведення аварійно-рятувальних робіт було залучено 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки, задіяні 54 чоловіка особового складу.

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