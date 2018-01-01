На Волині рятувальники витягли з кюветів 14 автівок. ФОТО
Сьогодні, 09:39
На Волині 19 грудня рятувальники здійснили 14 виїздів для надання допомоги водіям та пасажирам автомобілів, які потрапили у скрутне становище на автошляхах.
Загалом рятувальники вивільнили із кюветів 14 автомобілів, де знаходилося 18 людей. Це 12 вантажних та один легковий автомобілі, а також одна автівка швидкої допомоги, - інформує ДСНС у Волинській області.
Для проведення аварійно-рятувальних робіт було залучено 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки, задіяні 54 чоловіка особового складу.
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Загалом рятувальники вивільнили із кюветів 14 автомобілів, де знаходилося 18 людей. Це 12 вантажних та один легковий автомобілі, а також одна автівка швидкої допомоги, - інформує ДСНС у Волинській області.
Для проведення аварійно-рятувальних робіт було залучено 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки, задіяні 54 чоловіка особового складу.
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