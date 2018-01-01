У Рівному двох молодих людей знайшли мертвими у гаражі





Речник Нацполіції Рівненської області Антон Крук повідомив, що власник одного з гаражів, який здавав його в оренду, виявив там автомобіль BMW, - пише



29-річний чоловік, який сидів за кермом, та 25-річна жінка були мертвими. Власник гаража викликав поліцію.



За словами Антона Крука, попередньо, люди померли від отруєння чадним газом. Чи дійсно це так — встановить експертиза. Наразі тривають слідчі дії.

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