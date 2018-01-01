вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Рівному двох молодих людей знайшли мертвими у гаражі

У Рівному двох молодих людей знайшли мертвими у гаражі
У Рівному чоловіка і жінку знайшли мертвими у гаражі.

Речник Нацполіції Рівненської області Антон Крук повідомив, що власник одного з гаражів, який здавав його в оренду, виявив там автомобіль BMW, - пише UA: Рівне.

29-річний чоловік, який сидів за кермом, та 25-річна жінка були мертвими. Власник гаража викликав поліцію.

За словами Антона Крука, попередньо, люди померли від отруєння чадним газом. Чи дійсно це так — встановить експертиза. Наразі тривають слідчі дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гараж, смерть, Рівне
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що відомо про сутенерку з Рівненщини, яка влаштувала бордель на Волині
Михаїл розповів про розмови з Порошенком під час Об’єднавчого собору
Має шанс на життя: просять допомогти хворому хлопчику з Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Палиця не приїхав на сесію Волиньради
Сьогодні, 10:28
У Волиньраді припинила існування «ляшківська» фракція
Сьогодні, 10:25
У Рівному двох молодих людей знайшли мертвими у гаражі
Сьогодні, 09:56
На Волині рятувальники витягли з кюветів 14 автівок. ФОТО
Сьогодні, 09:39
Мріє бути поліцейським: волонтери кличуть зробити подарунок сину волинського Героя
Сьогодні, 09:28
Схожі новини
У Рівному від менінгіту померла вчителька початкових класів У Рівному від менінгіту померла вчителька початкових класів
12 листопад, 10:47
У Рівному літня жінка вистрибнула з вікна і розбилася У Рівному літня жінка вистрибнула з вікна і розбилася
16 жовтень, 12:10
У Рівному — моторошна аварія: загинув військовий У Рівному — моторошна аварія: загинув військовий
21 липень, 16:08
Повідомили про стан постраждалих після вибуху на рівненському полігоні Повідомили про стан постраждалих після вибуху на рівненському полігоні
06 липень, 13:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Смугастому носорогу» працює няня з індивідуальним підходом до кожної дитини*
Сьогодні, 11:17
 0
Президент Польщі звільнив посла в Україні Яна Пєкла
Сьогодні, 11:10
 0
У Волиньраді мітингують педагоги школи-інтернату
Сьогодні, 10:51
 0
Трагедія на Волині: односельчанин до смерті побив 34-річну жінку
Сьогодні, 10:43
 0
Повідомили графік роботи сервісних центрів МВС у Луцьку в святкові дні
Сьогодні, 10:38
 0
Медіа
відео
1/8