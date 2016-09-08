У Волиньраді припинила існування «ляшківська» фракція

В облраді через вихід із фракції двох депутатів припинила існування фракція від партіїПро це стало відомо сьогодні, 20 грудня, під час сесійного засідання Волиньради.Головуючий на сесіїрозповів, що надійшло дві заяви від «ляшківців» про вихід з партії – віді голови фракціїТож фракція «ляшківців» в обласній раді припиняє своє існування, оскільки в ній залишилася недостатня для існування фракції кількість депутатів.