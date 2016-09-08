У Волиньраді припинила існування «ляшківська» фракція
Сьогодні, 10:25
В облраді через вихід із фракції двох депутатів припинила існування фракція від партії Олега Ляшка.
Про це стало відомо сьогодні, 20 грудня, під час сесійного засідання Волиньради.
Головуючий на сесії Олександр Пирожик розповів, що надійшло дві заяви від «ляшківців» про вихід з партії – від Анатолія Грицюка і голови фракції Юрія Ройка.
Тож фракція «ляшківців» в обласній раді припиняє своє існування, оскільки в ній залишилася недостатня для існування фракції кількість депутатів.
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Про це стало відомо сьогодні, 20 грудня, під час сесійного засідання Волиньради.
Головуючий на сесії Олександр Пирожик розповів, що надійшло дві заяви від «ляшківців» про вихід з партії – від Анатолія Грицюка і голови фракції Юрія Ройка.
Тож фракція «ляшківців» в обласній раді припиняє своє існування, оскільки в ній залишилася недостатня для існування фракції кількість депутатів.
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Коментарі 2
грицюк бовтається, як гі*но у ополонці.Чи то він колекціонує партквиткі?!
Мабуть паморок сподівається, що оберуть головою Ківерцівської ОТГ
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