Повідомили графік роботи сервісних центрів МВС у Луцьку в святкові дні

Розповіли, як працюватимуть сервісні центри у Луцьку та Струмівці в святкові дні.Про це стало відомо з повідомлення прес-служби Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.Нагадаємо, 11 грудняна вулиці Конякіна.Згодом назвали ймовірну причинуОтож, установи працюватимуть за таким графіком:- 22 грудня – з 9:00 до 16:45- 23 по 25 грудня — вихідні дні- 26 по 28 грудня – з 9:00 до 18:00- 29 грудня – з 9:00 до 16:45- 30 по 01 січня – вихідні дні- 02 січня – робота у звичному режимі- 22 грудня – з 9:00 до 17:00- з 23 по 25 грудня — вихідні дні- 26, 27 грудня – з 9:00 до 18:00- 28 грудня – з 9:00 до 16:45- 29 грудня – з 9:00 до 17:00- з 30 грудня до 1 січня – вихідні дні- з 2 січня – робота у звичному режимі