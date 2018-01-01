Повідомили графік роботи сервісних центрів МВС у Луцьку в святкові дні
Сьогодні, 10:38
Розповіли, як працюватимуть сервісні центри у Луцьку та Струмівці в святкові дні.
Про це стало відомо з повідомлення прес-служби Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.
Нагадаємо, 11 грудня загорілася будівля сервісного центру МВС у Луцьку на вулиці Конякіна.
Згодом назвали ймовірну причину загоряння.
Отож, установи працюватимуть за таким графіком:
Територіальні сервісні центри МВС у Волинській області
- 22 грудня – з 9:00 до 16:45
- 23 по 25 грудня — вихідні дні
- 26 по 28 грудня – з 9:00 до 18:00
- 29 грудня – з 9:00 до 16:45
- 30 по 01 січня – вихідні дні
- 02 січня – робота у звичному режимі
Регіональний сервісний центр МВС у Волинській області
- 22 грудня – з 9:00 до 17:00
- з 23 по 25 грудня — вихідні дні
- 26, 27 грудня – з 9:00 до 18:00
- 28 грудня – з 9:00 до 16:45
- 29 грудня – з 9:00 до 17:00
- з 30 грудня до 1 січня – вихідні дні
- з 2 січня – робота у звичному режимі
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Про це стало відомо з повідомлення прес-служби Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.
Нагадаємо, 11 грудня загорілася будівля сервісного центру МВС у Луцьку на вулиці Конякіна.
Згодом назвали ймовірну причину загоряння.
Отож, установи працюватимуть за таким графіком:
Територіальні сервісні центри МВС у Волинській області
- 22 грудня – з 9:00 до 16:45
- 23 по 25 грудня — вихідні дні
- 26 по 28 грудня – з 9:00 до 18:00
- 29 грудня – з 9:00 до 16:45
- 30 по 01 січня – вихідні дні
- 02 січня – робота у звичному режимі
Регіональний сервісний центр МВС у Волинській області
- 22 грудня – з 9:00 до 17:00
- з 23 по 25 грудня — вихідні дні
- 26, 27 грудня – з 9:00 до 18:00
- 28 грудня – з 9:00 до 16:45
- 29 грудня – з 9:00 до 17:00
- з 30 грудня до 1 січня – вихідні дні
- з 2 січня – робота у звичному режимі
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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