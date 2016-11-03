Трагедія на Волині: односельчанин до смерті побив 34-річну жінку

У селі Бобли Турійського району чоловік до смерті побив жінку.Трагедія трапилась у вівторок, 18 грудня, - інформує ГУНП у Волинській області.Зазначається, що ввечері за місцем проживання була знайдена мертвою 34-річна жителька села Бобли. На місце події одразу ж виїхали слідчо-оперативна група, співробітники сектору кримінальної поліції. На тілі жінки виявили ознаки тілесних ушкоджень.Правоохоронці встановили причетність до скоєння цього злочину 31-річного односельця потерпілої.Зловмисника затримали і слідчі оголосили йому про підозру в скоєнні злочину. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до десяти років.