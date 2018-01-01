У Волиньраді мітингують педагоги школи-інтернату

У Волинську обласну раду приїхали представники Іваничівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату. Вони просять депутатів не реорганізовувати навчальний заклад.Питання, через яке педагоги приїхали мітингувати, мають розглянути на сесії сьогодні, 20 грудня.Зауважимо, що Іваничівську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат хочуть реорганізувати шляхом приєднання до Затурцівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки». Таким чином навчальний заклад буде у Затурцях, а не у Іваничах.Вчитель української мови школи-інтернатурозповіла, що 67 осіб із трудового колективу лишиться фактично без засобів існування. Натомість є сім’ї, де двоє людей працюють у цьому навчальному закладі.За словами вчительки, тут навчається 90 учнів не лише з Іваничівського району, але й з Турійського, Горохівського, Володимир-Волинського районів.«Турбуємося не лише ми, але і батьки учнів. Більша частина учнів школи – це учні з ромських дітей. Вони на навчання в Іваничі їдуть «дизелем». Якщо її переведуть у Затурці, то батьки їх туди просто не будуть возити, бо немає належної транспортної розв’язки із Затурцями», - висловилася Сніжана Горбачук.Чи зважать депутати Волиньради на позицію трудового колективу закладу, стане відомо під час розгляду питання щодо реорганізації.