У Волиньраді мітингують педагоги школи-інтернату
Сьогодні, 10:51
У Волинську обласну раду приїхали представники Іваничівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату. Вони просять депутатів не реорганізовувати навчальний заклад.
Питання, через яке педагоги приїхали мітингувати, мають розглянути на сесії сьогодні, 20 грудня.
Зауважимо, що Іваничівську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат хочуть реорганізувати шляхом приєднання до Затурцівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки». Таким чином навчальний заклад буде у Затурцях, а не у Іваничах.
Вчитель української мови школи-інтернату Сніжана Горбачук розповіла, що 67 осіб із трудового колективу лишиться фактично без засобів існування. Натомість є сім’ї, де двоє людей працюють у цьому навчальному закладі.
За словами вчительки, тут навчається 90 учнів не лише з Іваничівського району, але й з Турійського, Горохівського, Володимир-Волинського районів.
«Турбуємося не лише ми, але і батьки учнів. Більша частина учнів школи – це учні з ромських дітей. Вони на навчання в Іваничі їдуть «дизелем». Якщо її переведуть у Затурці, то батьки їх туди просто не будуть возити, бо немає належної транспортної розв’язки із Затурцями», - висловилася Сніжана Горбачук.
Чи зважать депутати Волиньради на позицію трудового колективу закладу, стане відомо під час розгляду питання щодо реорганізації.
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Питання, через яке педагоги приїхали мітингувати, мають розглянути на сесії сьогодні, 20 грудня.
Зауважимо, що Іваничівську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат хочуть реорганізувати шляхом приєднання до Затурцівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки». Таким чином навчальний заклад буде у Затурцях, а не у Іваничах.
Вчитель української мови школи-інтернату Сніжана Горбачук розповіла, що 67 осіб із трудового колективу лишиться фактично без засобів існування. Натомість є сім’ї, де двоє людей працюють у цьому навчальному закладі.
За словами вчительки, тут навчається 90 учнів не лише з Іваничівського району, але й з Турійського, Горохівського, Володимир-Волинського районів.
«Турбуємося не лише ми, але і батьки учнів. Більша частина учнів школи – це учні з ромських дітей. Вони на навчання в Іваничі їдуть «дизелем». Якщо її переведуть у Затурці, то батьки їх туди просто не будуть возити, бо немає належної транспортної розв’язки із Затурцями», - висловилася Сніжана Горбачук.
Чи зважать депутати Волиньради на позицію трудового колективу закладу, стане відомо під час розгляду питання щодо реорганізації.
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