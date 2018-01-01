вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Волиньраді мітингують педагоги школи-інтернату

У Волиньраді мітингують педагоги школи-інтернату
У Волинську обласну раду приїхали представники Іваничівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату. Вони просять депутатів не реорганізовувати навчальний заклад.

Питання, через яке педагоги приїхали мітингувати, мають розглянути на сесії сьогодні, 20 грудня.

Зауважимо, що Іваничівську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат хочуть реорганізувати шляхом приєднання до Затурцівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки». Таким чином навчальний заклад буде у Затурцях, а не у Іваничах.

Вчитель української мови школи-інтернату Сніжана Горбачук розповіла, що 67 осіб із трудового колективу лишиться фактично без засобів існування. Натомість є сім’ї, де двоє людей працюють у цьому навчальному закладі.

За словами вчительки, тут навчається 90 учнів не лише з Іваничівського району, але й з Турійського, Горохівського, Володимир-Волинського районів.

«Турбуємося не лише ми, але і батьки учнів. Більша частина учнів школи – це учні з ромських дітей. Вони на навчання в Іваничі їдуть «дизелем». Якщо її переведуть у Затурці, то батьки їх туди просто не будуть возити, бо немає належної транспортної розв’язки із Затурцями», - висловилася Сніжана Горбачук.

Чи зважать депутати Волиньради на позицію трудового колективу закладу, стане відомо під час розгляду питання щодо реорганізації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: мітинг, Волиньрада, вчителі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що відомо про сутенерку з Рівненщини, яка влаштувала бордель на Волині
Михаїл розповів про розмови з Порошенком під час Об’єднавчого собору
Має шанс на життя: просять допомогти хворому хлопчику з Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «Смугастому носорогу» працює няня з індивідуальним підходом до кожної дитини*
Сьогодні, 11:17
Президент Польщі звільнив посла в Україні Яна Пєкла
Сьогодні, 11:10
У Волиньраді мітингують педагоги школи-інтернату
Сьогодні, 10:51
Трагедія на Волині: односельчанин до смерті побив 34-річну жінку
Сьогодні, 10:43
Повідомили графік роботи сервісних центрів МВС у Луцьку в святкові дні
Сьогодні, 10:38
Схожі новини
Руки геть від «Проліска»: у Волиньраді – мітинг на підтримку Касарди.ФОТО Руки геть від «Проліска»: у Волиньраді – мітинг на підтримку Касарди.ФОТО
26 вересень, 10:20
«Наші діти заслуговують на краще»: під Волиньрадою – мітинг «Наші діти заслуговують на краще»: під Волиньрадою – мітинг
26 вересень, 10:09
Палиця не приїхав на сесію Волиньради Палиця не приїхав на сесію Волиньради
Сьогодні, 10:28
У Волиньраді припинила існування «ляшківська» фракція У Волиньраді припинила існування «ляшківська» фракція
Сьогодні, 10:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Смугастому носорогу» працює няня з індивідуальним підходом до кожної дитини*
Сьогодні, 11:17
 0
Президент Польщі звільнив посла в Україні Яна Пєкла
Сьогодні, 11:10
 0
У Волиньраді мітингують педагоги школи-інтернату
Сьогодні, 10:51
 0
Трагедія на Волині: односельчанин до смерті побив 34-річну жінку
Сьогодні, 10:43
 0
Повідомили графік роботи сервісних центрів МВС у Луцьку в святкові дні
Сьогодні, 10:38
 0
Медіа
відео
1/8