Президент Польщі звільнив посла в Україні Яна Пєкла

Президент Польщівідкликає посла Польщіз України. Він піде з посади 31 січня 2019 року.Про це говориться у рішенні, опублікованому у середу, 19 грудня, у виданні «Monitor Polski», - пише Польське радіо.Рішення президента від 4 грудня 2018 року про звільнення посла містить також підпис прем’єр-міністра Матеуша Моравєцького.Ян Пєкло був очільником Посольства Республіки Польща у Києві від 2016 року.Як зазначив голова Кабінету президента Кшиштоф Щерський, звільнення посла, що відбулося на підставі клопотання міністра закордонних справ Польщі, «не має нічого спільного з оцінкою польсько-українських відносин».«Планується підвищення рангу представництва Польщі у Києві; маю надію, що українська сторона швидко прийме наступника і тоді ця зміна буде плавною», - додав він.Перш ніж стати послом, Ян Пєкло був журналістом та експертом, пов’язаним з організаціями, які займаються, зокрема, польсько-українською співпрацею: Інститутом «Мости на Схід» в Красичині неподалік Перемишля та Фундацією польсько-української співпраці (з осідком у Варшава та Києві).У минулому Ян Пєкло також був редактором електронного журналу «Forum», присвяченого діалогу культур, а у 2011-2013 роках він був членом Керівного комітету Форуму громадянського суспільства Східного партнерства в Європейській комісії.