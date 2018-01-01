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У «Смугастому носорогу» працює няня з індивідуальним підходом до кожної дитини*

У «Смугастому носорогу» працює няня з індивідуальним підходом до кожної дитини*
У «Смугастому Носорогу», що на 2-му поверсі РЦ «Промінь», працює няня, яка буде забавляти та оберігати Вашу дитину.

Няня має індивідуальний підхід до кожного, вона знає, що діти – найдорожчий та найцінніший скарб, тому з усією відповідальністю буде піклуватися про Ваше маля.

«Ви можете бути впевнені, що крихітка буде в професійних, турботливих руках, вона не буде сумувати, адже Помічники Смугастого ретельно підібрали найкращі розваги для дітей – відповідно до віку», – повідомляє прес-служба РЦ.

Якщо Ви вирішили відлучитися у справах, повечеряти, або ж просто відпочити, то в цей час няня буде займатися з Вашою дитиною у «Зоні Крихіток», проведе майстер-клас, або зіграє у цікаві ігри!

Приходьте у «Смугастий Носоріг» в РЦ «Промінь», 2-й поверх, Пр. Грушевського 2.

Тел. +380 (66) 755 07 57.


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Теги: РЦ «Промінь»
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