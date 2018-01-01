У «Смугастому носорогу» працює няня з індивідуальним підходом до кожної дитини*

У «Смугастому Носорогу», що на 2-му поверсі РЦ «Промінь», працює няня, яка буде забавляти та оберігати Вашу дитину.Няня має індивідуальний підхід до кожного, вона знає, що діти – найдорожчий та найцінніший скарб, тому з усією відповідальністю буде піклуватися про Ваше маля.«Ви можете бути впевнені, що крихітка буде в професійних, турботливих руках, вона не буде сумувати, адже Помічники Смугастого ретельно підібрали найкращі розваги для дітей – відповідно до віку», – повідомляє прес-служба РЦ.Якщо Ви вирішили відлучитися у справах, повечеряти, або ж просто відпочити, то в цей час няня буде займатися з Вашою дитиною у «Зоні Крихіток», проведе майстер-клас, або зіграє у цікаві ігри!Приходьте у «Смугастий Носоріг» в РЦ «Промінь», 2-й поверх, Пр. Грушевського 2.Тел. +380 (66) 755 07 57.