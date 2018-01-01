Де на Волині та у Луцьку не буде світла 21 грудня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 - 16:00

м.Устилуг СМЗ ПрАТ „Київстар”, НД СФГ Калач Є.Й. – їдальня та автобаза, ПМК-200, млин ФОП Байда, музична школа, ВУЖКГ – гуртожиток та лазня вул. Володимирська 40,58



2.09:00 - 16:00

с.Шистів: вул. Садова 13-35, 20-48

3. 09:00 - 16:00

с. Заріччя: вул.Стемковського

4. 09:00 - 16:00

с. Заріччя: вул.Червонобережна 21-45,24-66, Лобачинського 1-17Е, 2-36



Горохівський район



1. с. Пустомити

09:00-14:00

Горохівський районний відділ освіти

школа с.Пустомити

Горохівський районний відділ освіти

котельня школи

Пустомитівська сільська рада башня

ФОП Шевчук Н.Й. магазин

Пустомитівська сільська рада Адмінбудинок

ПОСП "Русь"

Обрядовий будинок с.Пустомити с.Пустомити :вул.Степова

с.Пустомити : вул.Центральна



2.09:00-17:00 ФОП Зеленько О.А Кафетерій с. Звиняче

ПрАТ "Київстар" станція с.Звиняче

Волинська філія ДП ЦСЕНСМ Волинська Державна сортовипробувальна станція с.Звиняче

Горохівський районний відділ освіти школа

Горохівський районний відділ освіти котельня школи

Звиняченська сільська рада Адмінбудинок

Звиняченська сільська рада Башня

Звиняченська сільська рада Дитячий садок

Підприємство "Укрпошта" поштове відділення

ПАТ "Укртелеком" АТС с.Звиняче

Звиняченська сільська рада Будинок культури

Церква с.Зувиняче Свято-Миколаївська церква

КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" Амбулаторія с.Звиняче

ФОП Обишук Ю.А. Магазин

ТзОВ "Агро-Цвіт" контора

ДТГ Львівська залізниця с.Звиняче 114 км.

ФОП Супрун О.М. Будинок рибака

ТзОВ "Агро-Цвіт" Зернотік с.Звиняче: вул.Шевченка

с.Звиняче: вул.Козацька, вул.Наукова

с.Звиняче: вул.Незалежності, вул.Привокзальна

с.Звиняче: вул.Зелена

с.Звиняче: вул.Шкільна

с.Звиняче: вул.Застав'я, вул.Олізарівська

с.Звиняче: вул.Задвір'я, вул.Центральна



Камінь-Каширський район



1. 10:00 – 17:00

К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (КСС). м.Камінь – Каширський, вул.. Воля, пров. Фермерський, вул.. Шабліовського, вул.. Кузнецова.

2. 09:00 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).

с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,

с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,

с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,

с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.

с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.

с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00-17:00

СТО Тракторна бригада КЗС С.Р Церква Магазини Мед Пункт Садочок

с. Хворостів



2. 9:00-17:00

м. Любомль вул Жовтнева Лісна частково Поштова Вокзальна



3. ПЛ 04кВ КТП-274

9:00-17:00

с. Припять



Любешівський район



1. 10:00-17:00

с. М.Глуша, вул. Л. Українки

2. 10:00-15:30

Магазин ФОП Слабенко О.І, магазин ФОП Лобацевич Н.С., магазин ФОП “Станкевич Г.П., страхова компанія Уніка, Побут с. Дольськ, вул. Гагаріна, Садова





Маневицький район



1. 10:00-17:00

КТП-230 - Приватне підприємство "Укр-Петроль" (АЗС), ТзОВ фірма "Журавлина" (АЗС), УДАІ УМВС України у Волинській області (пост ДПС), ДП "Маневицьке лісове господарство".

2. ПР-10 КТП-230 10:00-17:00 КТП-16, с. Оконськ - Підприємство по птахівництву (ферма), Філія "Маневицький автодор" (автостоянка), Приватне акціонерне товариство "Киїстар", Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".

КТП-18 - Маневицьке споживче товариство (магазин), Молитовний будинок.

КТП-19 - ФОП Семенюк С.П. (ларьок), ФОП Ткачук Тетяна Андріївна (кіоск), Маневицький РЦПМСД (ФАП).

КТП-230 - Приватне підприємство "Укр-Петроль" (АЗС), ТзОВ фірма "Журавлина" (АЗС), УДАІ УМВС України у Волинській області (пост ДПС), ДП "Маневицьке лісове господарство".

КТП-279 - ФОП Федорчук Людмила Михайлівна (кафе «Околиця).

ЩТП-449 - ФОП Сьомак Марія Юріївна (торгівельний кіоск).

КТП-469, смт. Маневичі.

КТП-116 - ФОП Мельник Сергій Григорович (магазин)

КТП-522, с. Оконськ – ЗтОВ «Гуд Марк» (АЗС). смт. Маневичі

вул. Мохова.

вул. Східна 11-24.

вул. Крилова.

вул. Яблунева.

вул. І. Богуна.



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

м.Нововолинськ

вул.Ш.Руставеллі

вул.Донецька

вул.Мечнікова

вул.Макарова

вул.Липинського, 7-19, 16-22, 5б

пров.Орлика



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

с.Трилісці (повністю).

с.Линівка (повністю).

с.Малинівка (повністю).

с.Мар’янівка (повністю).

с.Трилісці (повністю).

с.Линівка (повністю).

с.Малинівка (повністю).

с.Мар’янівка (повністю).



2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-340 9:00-17:00 с.Носачевичі ветдільниця, АТС, поштове відділення, шкільна артсвердловина, контора с/р, дитячий садок, клуб с.Носачевичі вул.Молодіжна, Тиха, Набережна.



3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків шкільна майстерня, шкільна котельня, башня, клуб, магазин, школа. с.Луків вул.Привітна, 8 Березня.

4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади с.Щурин вул.Перемоги

5 Л30-01 9:00-17:00 с.Іванчиці (повністю)

с.Уляники (повністю)

с.Озденіж (повністю)

с.Городині (повністю)

с.Романів (повністю)

с.Іванчиці (повністю)

с.Уляники (повністю)

с.Озденіж (повністю)

с.Городині (повністю)

с.Романів (повністю)



6 Л34-05 9:00-17:00 с.Доросині (повністю).

с.Кияж (повністю).

с.Ворончин (повністю).

с.Доросині (повністю).

с.Кияж (повністю).

с.Ворончин (повністю).

7. Л69-02

9:00-17:00 смт.Дубище (повністю)

с.Носачевичі забійний цех

смт.Дубище (повністю)



Старовижівський район



1. 10:00-17:00

с.Поліське, Брунетівка.



Турійський район



1 ПЛ-0,4 кВ

КТП-258 09:00-16:30 ФОП Підсадна Г.В.- магазин с.м.т.Луків

2 ПЛ-0,4 кВ

КТП-254 09:00-16:30 ЖКП –водокачка, тер.центр- гараж, ФОП Літвінович- вагава, ДЕП 866- дільниця с.м.т.Турійськ

3 ПЛ-0,4 кВ

КТП-236 Л-2,3,4 09:00-16:30 ФАП, СВК «Слава»-пекарня с.Маковичі вул.Майструка

4 ПЛ-0,4 кВ

ЩТП-253 09:00-14:00 с.Ловище

5 ПЛ-0,4 кВ

КТП-173 14:00-16:30 с.Ловище



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 21 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 - 16:00м.Устилуг СМЗ ПрАТ „Київстар”, НД СФГ Калач Є.Й. – їдальня та автобаза, ПМК-200, млин ФОП Байда, музична школа, ВУЖКГ – гуртожиток та лазня вул. Володимирська 40,582.09:00 - 16:00с.Шистів: вул. Садова 13-35, 20-483. 09:00 - 16:00с. Заріччя: вул.Стемковського4. 09:00 - 16:00с. Заріччя: вул.Червонобережна 21-45,24-66, Лобачинського 1-17Е, 2-361. с. Пустомити09:00-14:00Горохівський районний відділ освітишкола с.ПустомитиГорохівський районний відділ освітикотельня школиПустомитівська сільська рада башняФОП Шевчук Н.Й. магазинПустомитівська сільська рада АдмінбудинокПОСП "Русь"Обрядовий будинок с.Пустомити с.Пустомити :вул.Степовас.Пустомити : вул.Центральна2.09:00-17:00 ФОП Зеленько О.А Кафетерій с. ЗвинячеПрАТ "Київстар" станція с.ЗвинячеВолинська філія ДП ЦСЕНСМ Волинська Державна сортовипробувальна станція с.ЗвинячеГорохівський районний відділ освіти школаГорохівський районний відділ освіти котельня школиЗвиняченська сільська рада АдмінбудинокЗвиняченська сільська рада БашняЗвиняченська сільська рада Дитячий садокПідприємство "Укрпошта" поштове відділенняПАТ "Укртелеком" АТС с.ЗвинячеЗвиняченська сільська рада Будинок культуриЦерква с.Зувиняче Свято-Миколаївська церкваКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" Амбулаторія с.ЗвинячеФОП Обишук Ю.А. МагазинТзОВ "Агро-Цвіт" контораДТГ Львівська залізниця с.Звиняче 114 км.ФОП Супрун О.М. Будинок рибакаТзОВ "Агро-Цвіт" Зернотік с.Звиняче: вул.Шевченкас.Звиняче: вул.Козацька, вул.Науковас.Звиняче: вул.Незалежності, вул.Привокзальнас.Звиняче: вул.Зеленас.Звиняче: вул.Шкільнас.Звиняче: вул.Застав'я, вул.Олізарівськас.Звиняче: вул.Задвір'я, вул.Центральна1. 10:00 – 17:00К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (КСС). м.Камінь – Каширський, вул.. Воля, пров. Фермерський, вул.. Шабліовського, вул.. Кузнецова.2. 09:00 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.1. 9:00-17:00СТО Тракторна бригада КЗС С.Р Церква Магазини Мед Пункт Садочокс. Хворостів2. 9:00-17:00м. Любомль вул Жовтнева Лісна частково Поштова Вокзальна3. ПЛ 04кВ КТП-2749:00-17:00с. Припять1. 10:00-17:00с. М.Глуша, вул. Л. Українки2. 10:00-15:30Магазин ФОП Слабенко О.І, магазин ФОП Лобацевич Н.С., магазин ФОП “Станкевич Г.П., страхова компанія Уніка, Побут с. Дольськ, вул. Гагаріна, Садова1. 10:00-17:00КТП-230 - Приватне підприємство "Укр-Петроль" (АЗС), ТзОВ фірма "Журавлина" (АЗС), УДАІ УМВС України у Волинській області (пост ДПС), ДП "Маневицьке лісове господарство".2. ПР-10 КТП-230 10:00-17:00 КТП-16, с. Оконськ - Підприємство по птахівництву (ферма), Філія "Маневицький автодор" (автостоянка), Приватне акціонерне товариство "Киїстар", Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".КТП-18 - Маневицьке споживче товариство (магазин), Молитовний будинок.КТП-19 - ФОП Семенюк С.П. (ларьок), ФОП Ткачук Тетяна Андріївна (кіоск), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-230 - Приватне підприємство "Укр-Петроль" (АЗС), ТзОВ фірма "Журавлина" (АЗС), УДАІ УМВС України у Волинській області (пост ДПС), ДП "Маневицьке лісове господарство".КТП-279 - ФОП Федорчук Людмила Михайлівна (кафе «Околиця).ЩТП-449 - ФОП Сьомак Марія Юріївна (торгівельний кіоск).КТП-469, смт. Маневичі.КТП-116 - ФОП Мельник Сергій Григорович (магазин)КТП-522, с. Оконськ – ЗтОВ «Гуд Марк» (АЗС). смт. Маневичівул. Мохова.вул. Східна 11-24.вул. Крилова.вул. Яблунева.вул. І. Богуна.1. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Ш.Руставеллівул.Донецькавул.Мечніковавул.Макаровавул.Липинського, 7-19, 16-22, 5бпров.Орлика1. 9:00-17:00с.Трилісці (повністю).с.Линівка (повністю).с.Малинівка (повністю).с.Мар’янівка (повністю).с.Трилісці (повністю).с.Линівка (повністю).с.Малинівка (повністю).с.Мар’янівка (повністю).2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-340 9:00-17:00 с.Носачевичі ветдільниця, АТС, поштове відділення, шкільна артсвердловина, контора с/р, дитячий садок, клуб с.Носачевичі вул.Молодіжна, Тиха, Набережна.3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків шкільна майстерня, шкільна котельня, башня, клуб, магазин, школа. с.Луків вул.Привітна, 8 Березня.4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади с.Щурин вул.Перемоги5 Л30-01 9:00-17:00 с.Іванчиці (повністю)с.Уляники (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Уляники (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)6 Л34-05 9:00-17:00 с.Доросині (повністю).с.Кияж (повністю).с.Ворончин (повністю).с.Доросині (повністю).с.Кияж (повністю).с.Ворончин (повністю).7. Л69-029:00-17:00 смт.Дубище (повністю)с.Носачевичі забійний цехсмт.Дубище (повністю)1. 10:00-17:00с.Поліське, Брунетівка.1 ПЛ-0,4 кВКТП-258 09:00-16:30 ФОП Підсадна Г.В.- магазин с.м.т.Луків2 ПЛ-0,4 кВКТП-254 09:00-16:30 ЖКП –водокачка, тер.центр- гараж, ФОП Літвінович- вагава, ДЕП 866- дільниця с.м.т.Турійськ3 ПЛ-0,4 кВКТП-236 Л-2,3,4 09:00-16:30 ФАП, СВК «Слава»-пекарня с.Маковичі вул.Майструка4 ПЛ-0,4 кВЩТП-253 09:00-14:00 с.Ловище5 ПЛ-0,4 кВКТП-173 14:00-16:30 с.Ловище

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