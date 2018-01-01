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У кінотеатрі «Multiplex» покажуть мультфільм «Ґрінч»*

У кінотеатрі «Multiplex» покажуть мультфільм «Ґрінч»*
У кінотеатрі «Multiplex», що знаходиться у РЦ «Промінь», покажуть дві прем'єри.

Фільм «Ґрінч»

Вікове обмеження: ЗА

Будь-хто на місці Ґрінча позеленів би і сказився. Як порядний інтроверт, він живе у темній печері на вершині гори, якнайдалі від усіх, але ці «всі» готують грандіозне святкування Різдва. Вони шумлять, все прикрашають і шалено дратують. Хто б відмовив собі у задоволенні зіпсувати свято? Ґрінч вирішує вкрасти Різдво.



Квитки: http://bit.ly/2EDP2x1

Фільм «Секс і нічого особистого»

Вікове обмеження : 16+

Коли на пропозицію руки і серця тобі кажуть, що ти в ліжку повний нуль, тут не до жартів. Вбитий горем Сергій приймає чоловіче рішення і їде в Прагу на новорічні свята до свого друга Василя. Після ночі обломів у стрип-клубі він випадково знайомиться зі стриптизеркою Діаною, яка обіцяє зробити з нього супер-героя. Але на шляху до великої мрії стає його колишня дівчина.



Квитки: http://bit.ly/2EBHafr

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Теги: РЦ «Промінь»
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