У кінотеатрі «Multiplex» покажуть мультфільм «Ґрінч»*
Сьогодні, 20:59
У кінотеатрі «Multiplex», що знаходиться у РЦ «Промінь», покажуть дві прем'єри.
Фільм «Ґрінч»
Вікове обмеження: ЗА
Будь-хто на місці Ґрінча позеленів би і сказився. Як порядний інтроверт, він живе у темній печері на вершині гори, якнайдалі від усіх, але ці «всі» готують грандіозне святкування Різдва. Вони шумлять, все прикрашають і шалено дратують. Хто б відмовив собі у задоволенні зіпсувати свято? Ґрінч вирішує вкрасти Різдво.
Квитки: http://bit.ly/2EDP2x1
Фільм «Секс і нічого особистого»
Вікове обмеження : 16+
Коли на пропозицію руки і серця тобі кажуть, що ти в ліжку повний нуль, тут не до жартів. Вбитий горем Сергій приймає чоловіче рішення і їде в Прагу на новорічні свята до свого друга Василя. Після ночі обломів у стрип-клубі він випадково знайомиться зі стриптизеркою Діаною, яка обіцяє зробити з нього супер-героя. Але на шляху до великої мрії стає його колишня дівчина.
Квитки: http://bit.ly/2EBHafr
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Фільм «Ґрінч»
Вікове обмеження: ЗА
Будь-хто на місці Ґрінча позеленів би і сказився. Як порядний інтроверт, він живе у темній печері на вершині гори, якнайдалі від усіх, але ці «всі» готують грандіозне святкування Різдва. Вони шумлять, все прикрашають і шалено дратують. Хто б відмовив собі у задоволенні зіпсувати свято? Ґрінч вирішує вкрасти Різдво.
Квитки: http://bit.ly/2EDP2x1
Фільм «Секс і нічого особистого»
Вікове обмеження : 16+
Коли на пропозицію руки і серця тобі кажуть, що ти в ліжку повний нуль, тут не до жартів. Вбитий горем Сергій приймає чоловіче рішення і їде в Прагу на новорічні свята до свого друга Василя. Після ночі обломів у стрип-клубі він випадково знайомиться зі стриптизеркою Діаною, яка обіцяє зробити з нього супер-героя. Але на шляху до великої мрії стає його колишня дівчина.
Квитки: http://bit.ly/2EBHafr
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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