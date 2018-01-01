Водій луцької маршрутки регулярно ігнорує пасажирів та зупиняється посеред дороги

У Луцьку нарікають на водія маршрутки №1, який пропри сигнали пасажирів не зупинявся на зупинках.Про це на платформі "Відкрите місто" повідомивВодій маршрутного таксі №1 (держ. номер АС6085ВТ) 19 грудня о 16:40 на зупинці на проспекті Соборності порушив правила перевезення пасажирів."Спочатку водій проігнорував звуковий сигнал про зупинку та не побачив людей, які його зупиняли. Після того, як пасажири в салоні почали вимагати зупинитися, він не звернув на зупинку, для їх безпечної висадки, а просто зупинився в другій смузі та відкрив двері, цим створивши аварійну ситуацію з загрозою людського життя. І висадивши пасажирів, не звернувши увагу на людей, які чекали його на зупинці. І це не перший такий випадок", - пише Роман."Прошу прийняти якесь дієве рішення, бо після проведення роз'яснювальних бесід дана ситуація не змінюється і періодично повторюється", - нарікає чоловік.Фото ілюстративне.