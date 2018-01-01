Водій луцької маршрутки регулярно ігнорує пасажирів та зупиняється посеред дороги
Сьогодні, 11:40
У Луцьку нарікають на водія маршрутки №1, який пропри сигнали пасажирів не зупинявся на зупинках.
Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Роман Савчук.
Водій маршрутного таксі №1 (держ. номер АС6085ВТ) 19 грудня о 16:40 на зупинці на проспекті Соборності порушив правила перевезення пасажирів.
"Спочатку водій проігнорував звуковий сигнал про зупинку та не побачив людей, які його зупиняли. Після того, як пасажири в салоні почали вимагати зупинитися, він не звернув на зупинку, для їх безпечної висадки, а просто зупинився в другій смузі та відкрив двері, цим створивши аварійну ситуацію з загрозою людського життя. І висадивши пасажирів, не звернувши увагу на людей, які чекали його на зупинці. І це не перший такий випадок", - пише Роман.
"Прошу прийняти якесь дієве рішення, бо після проведення роз'яснювальних бесід дана ситуація не змінюється і періодично повторюється", - нарікає чоловік.
Фото ілюстративне.
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Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Роман Савчук.
Водій маршрутного таксі №1 (держ. номер АС6085ВТ) 19 грудня о 16:40 на зупинці на проспекті Соборності порушив правила перевезення пасажирів.
"Спочатку водій проігнорував звуковий сигнал про зупинку та не побачив людей, які його зупиняли. Після того, як пасажири в салоні почали вимагати зупинитися, він не звернув на зупинку, для їх безпечної висадки, а просто зупинився в другій смузі та відкрив двері, цим створивши аварійну ситуацію з загрозою людського життя. І висадивши пасажирів, не звернувши увагу на людей, які чекали його на зупинці. І це не перший такий випадок", - пише Роман.
"Прошу прийняти якесь дієве рішення, бо після проведення роз'яснювальних бесід дана ситуація не змінюється і періодично повторюється", - нарікає чоловік.
Фото ілюстративне.
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Коментарі 1
треба бити в морду. вони тільки мову сили розуміють
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