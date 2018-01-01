Як у Ківерцях відкривали школу лісництва. ФОТО





Зелену символічну стрічку урочисто перерізали у день Святого Миколая, 19 грудня, - пише



Ініціаторкою створення такої школи була юристка Ківерцівського лісгоспу Ірина Леошик, яка сподівається, що вивчати та садити ліс дітям сподобається.



Школу відкрили, аби прищеплювати любов до природи та виховувати учнів, які, можливо, в майбутньому оберуть професію лісівника.



Уроки дітям, зокрема 7-9 класів, проводитимуть вчителі та лісівники Ківерцівського лісництва інженер охорони захисту лісу Віталій Вронський і майстер Муравищенського лісу Павло Маржановський. Вони плануватимуть роботу шкільного лісництва, розповідатимуть про ліси Волині, України, про їх проблеми. Окрім теоретичних знань, діти отримуватимуть й практичні: садитимуть ліс, їздитимуть на екскурсії тощо.



У день відкриття школи лісництва директорка навчального закладу Наталія Бенковська та керівник ДП Ківерцівського лісового господарства Віталій Каращук на офіційному рівні підписали угоду про співпрацю між установами.



«Це була спонтанна ініціатива, відкрити школу лісництва. Орієнтовно за тиждень утворили її, яку обіцяю всебічно підтримувати. Навчання в школі буде для вас цікавим, не обтяжливим. Якщо записалися, значить природу любите. Вділимо вам n-гектарів лісу, і будете доглядати за ним (пожартував, – авт.). Я думаю, в нас буде приємна, взаємовигідна співпраця», – зауважив керівник Ківерцівського лісового господарства Віталій Каращук.



Міський голова Ківерець Володимир Жгутов розповів, що навчався в цій школі, і вони теж озеленювали Ківерцівське лісгосподарство.



«Приємно, що відкриваємо школу. Адже екологічне виховання починається з дитинства. Від вас дуже багато що залежить, яка буде ситуація в місті. Треба щодня робити хороші речі: не кидати папірці, пляшки та інші негативні для навколишнього середовища речі. Завдяки тому, що відкриваємо лісництво, будете краще розвивати флору та фауну нашого краю», – звернувся до дітей міський голова Володимир Жгутов.



розповіла, що в класі утворили куточок учнівського лісництва, в планах ще пошити форму для діток, і загалом дообладнати кабінет.



У день відкриття для дітей провели перший ознайомлювальний урок. Учням розповіли про лісову галузь Волині, про її проблеми, перспективи.



Представники Ківерцівського лісгоспу поділилися інформацією про професію лісівника. Віталій Вронський зауважив, що ця професія дуже цікава, але складна, адже в будь-яку погоду потрібно працювати в лісі. А майстер Муравищенського лісу Павло Маржановський додав, що старатиметься навчити дітей, як дерево росте з насінини, звідки ця насінина береться та інше.



До слова, на Волині відкрили вже орієнтовно 60 таких шкіл, проте планують відкривати ще нові й нові.



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