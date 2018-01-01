У Києві чоловік вистрелив в обличчя бізнесмену
Сьогодні, 12:14
У Києві невідомий стріляв в приватного підприємця.
Про це УНН повідомили у поліції.
Подія сталася ввечері, коли приватний підприємець вийшов з офісу та сів у своє авто Toyota Sequoia. Невідомий зловмисник підійшов до автомобіля та вистрелив в обличчя бізнесмена після чого зник у невідомому напрямку. Дивом підприємець не тільки залишився живий, але й дістався до лікарні.
Чоловік отримав поранення лівої щоки, перелом нижньої щелепи та пошкодження язика. Поліція виявила в автомобілі кулю калібру 9 мм.
Відкрито кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство.
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Про це УНН повідомили у поліції.
Подія сталася ввечері, коли приватний підприємець вийшов з офісу та сів у своє авто Toyota Sequoia. Невідомий зловмисник підійшов до автомобіля та вистрелив в обличчя бізнесмена після чого зник у невідомому напрямку. Дивом підприємець не тільки залишився живий, але й дістався до лікарні.
Чоловік отримав поранення лівої щоки, перелом нижньої щелепи та пошкодження язика. Поліція виявила в автомобілі кулю калібру 9 мм.
Відкрито кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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