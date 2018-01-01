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У Києві чоловік вистрелив в обличчя бізнесмену

У Києві чоловік вистрелив в обличчя бізнесмену
У Києві невідомий стріляв в приватного підприємця.

Про це УНН повідомили у поліції.

Подія сталася ввечері, коли приватний підприємець вийшов з офісу та сів у своє авто Toyota Sequoia. Невідомий зловмисник підійшов до автомобіля та вистрелив в обличчя бізнесмена після чого зник у невідомому напрямку. Дивом підприємець не тільки залишився живий, але й дістався до лікарні.

Чоловік отримав поранення лівої щоки, перелом нижньої щелепи та пошкодження язика. Поліція виявила в автомобілі кулю калібру 9 мм.

Відкрито кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство.

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Теги: стрілянина, Київ
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