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Волинському музею віддадуть рідкісну зброю. ФОТО

Волинському музею віддадуть рідкісну зброю. ФОТО
Перший відділ Державної виконавчої служби Луцька передасть Волинському краєзнавчому музею рідкісні зразки холодної зброї.

Про це повідомили у прес-службі юстиції Волині.

Перший відділ Державної виконавчої служби Луцька Головного територіального управління у Волинській області 21 грудня о 12:00 передасть рідкісні зразки холодної зброї до музейної колекції.

Серед переданих речей - багнети різних модифікацій періоду Першої і Другої світових воєн.

Окремі зразки озброєння є колекційною рідкістю і перебували на озброєнні армій інших континентів.

"Оглянути нові надходження до Волинського краєзнавчого музею запрошують усіх, хто цікавиться мілітарною тематикою та історією зброї. Вхід вільний", - йдеться у повідомленні.

Волинському музею віддадуть рідкісну зброю. ФОТО
Волинському музею віддадуть рідкісну зброю. ФОТО

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Теги: зброя, музей, Луцьк, Волинь
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