Волинському музею віддадуть рідкісну зброю. ФОТО
Сьогодні, 12:15
Перший відділ Державної виконавчої служби Луцька передасть Волинському краєзнавчому музею рідкісні зразки холодної зброї.
Про це повідомили у прес-службі юстиції Волині.
Перший відділ Державної виконавчої служби Луцька Головного територіального управління у Волинській області 21 грудня о 12:00 передасть рідкісні зразки холодної зброї до музейної колекції.
Серед переданих речей - багнети різних модифікацій періоду Першої і Другої світових воєн.
Окремі зразки озброєння є колекційною рідкістю і перебували на озброєнні армій інших континентів.
"Оглянути нові надходження до Волинського краєзнавчого музею запрошують усіх, хто цікавиться мілітарною тематикою та історією зброї. Вхід вільний", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у прес-службі юстиції Волині.
Перший відділ Державної виконавчої служби Луцька Головного територіального управління у Волинській області 21 грудня о 12:00 передасть рідкісні зразки холодної зброї до музейної колекції.
Серед переданих речей - багнети різних модифікацій періоду Першої і Другої світових воєн.
Окремі зразки озброєння є колекційною рідкістю і перебували на озброєнні армій інших континентів.
"Оглянути нові надходження до Волинського краєзнавчого музею запрошують усіх, хто цікавиться мілітарною тематикою та історією зброї. Вхід вільний", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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