Волинському музею віддадуть рідкісну зброю. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі юстиції Волині.



Перший відділ Державної виконавчої служби Луцька Головного територіального управління у Волинській області 21 грудня о 12:00 передасть рідкісні зразки холодної зброї до музейної колекції.



Серед переданих речей - багнети різних модифікацій періоду Першої і Другої світових воєн.



Окремі зразки озброєння є колекційною рідкістю і перебували на озброєнні армій інших континентів.



"Оглянути нові надходження до Волинського краєзнавчого музею запрошують усіх, хто цікавиться мілітарною тематикою та історією зброї. Вхід вільний", - йдеться у повідомленні.





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