У волинянки «працівники банку» видурили 21 тисячу гривень
Сьогодні, 18:13
Жительку Шацька ошукали псевдопрацівники банку.
Про це пише Район.Шацьк.
До 39-річної шачанки зателефонувала на мобільний невідома особа, представилась співробітником банку та під приводом здійснення операцій з банківськими картками заволоділа коштами в сумі 21 тисяча 300 гривень.
За фактом у Шацькому відділенні поліції інформацію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 КК України (шахрайство).
Проводяться заходи в рамках кримінальних проваджень з встановлення осіб правопорушників.
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Про це пише Район.Шацьк.
До 39-річної шачанки зателефонувала на мобільний невідома особа, представилась співробітником банку та під приводом здійснення операцій з банківськими картками заволоділа коштами в сумі 21 тисяча 300 гривень.
За фактом у Шацькому відділенні поліції інформацію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 КК України (шахрайство).
Проводяться заходи в рамках кримінальних проваджень з встановлення осіб правопорушників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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