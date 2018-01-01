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У волинянки «працівники банку» видурили 21 тисячу гривень

У волинянки «працівники банку» видурили 21 тисячу гривень
Жительку Шацька ошукали псевдопрацівники банку.

Про це пише Район.Шацьк.

До 39-річної шачанки зателефонувала на мобільний невідома особа, представилась співробітником банку та під приводом здійснення операцій з банківськими картками заволоділа коштами в сумі 21 тисяча 300 гривень.

За фактом у Шацькому відділенні поліції інформацію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 КК України (шахрайство).

Проводяться заходи в рамках кримінальних проваджень з встановлення осіб правопорушників.

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Теги: кримінал, шахрайство, Волинь
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