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В Україні заборонили відразу три препарати

В Україні заборонили відразу три препарати
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на одну серію ліків "Німесулід", "Доксицикліну гідрохлорид" та всіх серій Cipralex.

Таке рішення прийняла Держлікслужба у середу, 19 грудня, - повідомляє канал 24.

Мова йде про "Доксицикліну Гідрохлорид", капсули по 100 мг № 10 (10х1) у блістерах серії 12401217. Виробником ліків є ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна, м. Харків, Україна, м. Харків. Тимчасову заборону встановили через невідповідність за показником "Однорідність маси".

Препарат застосовується для лікування інфекцій дихальних шляхів, шкіри, сечовивідного тракту, тощо.

Тимчасово заборонили "Німесулід", таблетки по 100 мг, по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці з картону серії 110818 виробництва ПАТ "Лубнифарм", Україна. Заборону встановили через невідповідність за показником "Розчинність".

Препарат застосовується для лікування гострого болю, первинної дисменореї.

Під постійну заборону потрапив препарат для лікування депресивних розладів Cipralex, 10mg, 28 Film Tablet всіх серій виробництва "PharmaVision San. ve Tic. A.S.", Istanbul.

Заборону встановили через відсутність реєстрації цього препарату в Україні.

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Теги: ліки, заборона, медицина
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