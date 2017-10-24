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На Волині службовий пес винюхав у вагоні потяга контрабанду

На Волині службовий пес винюхав у вагоні потяга контрабанду
В пункті пропуску «Володимир-Волинський-з/в» прикордонники знайшли сховки з куривом у поїзді.

Так, службовий собака винюхав сигарети у вантажному поїзді, який прямував до Польщі, - інформує Держприкордонслужба України.

В хребтовій балці під вагоном поїзда було приховано 600 пачок сигарет без акцизних марок. Сигарети вилучили встановленим порядком.

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Теги: сигарети, кордон, потяг, Волинь
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