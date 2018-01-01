На Волині «завелися» фальшиві гроші





Підробку помітила уважна продавчиня. Грошова банкнота не мала жодних водяних знаків і захисної смуги, - пише газета



Як підробка могла опинитися у цієї пані, вона не знає. Адже зберігала її разом із рештою грошей. До відділу поліції жінка не стала звертатись, а розповіла про це журналісту видання, щоб застерегти інших.



Медійники звернулися до начальника сектору моніторингу Камінь-Каширського відділу поліції, старшого лейтенанта поліції Валентини Коширець.



За її словами, у цьому випадку панікувати не варто, але у поліцію все-таки краще прийти і дати пояснення, щоб можна було з’ясувати, яким чином фальшива банкнота могла потрапити в обіг.



"У даному випадку ця жінка скоріше потерпіла. Проте, у жодному разі не варто намагатися збути купюри з найменшими ознаками підробки, бо в такому випадку людині може загрожувати кримінальна відповідальність", — каже Валентина Коширець.



"Тому, розплачуючись у магазині чи на ринку, або просто розмінюючи комусь гроші, будьте уважними, аби не стати жертвою махінаторів. Адже торік у Володимирі-Волинському був випадок, що фальшиві 500 гривень місцевому мешканцю випадково видали навіть в касі банку", - йдеться у матеріалі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Купюру номіналом у 500 гривень із явними ознаками підробки у своєму гаманці нещодавно виявила одна із жительок села Нуйно, коли хотіла щось купити на ринку в Камені-Каширському.Підробку помітила уважна продавчиня. Грошова банкнота не мала жодних водяних знаків і захисної смуги, - пише газета Полісся . Хоча загалом на вигляд вона була такою, як і справжні гривні цього номіналу.Як підробка могла опинитися у цієї пані, вона не знає. Адже зберігала її разом із рештою грошей. До відділу поліції жінка не стала звертатись, а розповіла про це журналісту видання, щоб застерегти інших.Медійники звернулися до начальника сектору моніторингу Камінь-Каширського відділу поліції, старшого лейтенанта поліціїЗа її словами, у цьому випадку панікувати не варто, але у поліцію все-таки краще прийти і дати пояснення, щоб можна було з’ясувати, яким чином фальшива банкнота могла потрапити в обіг."У даному випадку ця жінка скоріше потерпіла. Проте, у жодному разі не варто намагатися збути купюри з найменшими ознаками підробки, бо в такому випадку людині може загрожувати кримінальна відповідальність", — каже Валентина Коширець."Тому, розплачуючись у магазині чи на ринку, або просто розмінюючи комусь гроші, будьте уважними, аби не стати жертвою махінаторів. Адже торік у Володимирі-Волинському був випадок, що фальшиві 500 гривень місцевому мешканцю випадково видали навіть в касі банку", - йдеться у матеріалі.

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