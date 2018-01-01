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У Луцьку зіткнулися три автомобілі. ФОТО

У Луцьку зіткнулися три автомобілі. ФОТО
У Луцьку на Карпенка-Карого сталась аварія.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Зазначають, що зіткнулися три авто: Лада, Mercedes та Ford.

Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.
У Луцьку зіткнулися три автомобілі. ФОТО
У Луцьку зіткнулися три автомобілі. ФОТО
У Луцьку зіткнулися три автомобілі. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк, Карпенка-Карого
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Коментарі 1
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Той світлофор зробив більше незручностей!
Корки величезні!
Краще було б вдосконалити розворот навпроти колишньої заправки Мавекс!
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