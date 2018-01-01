У Луцьку зіткнулися три автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 13:43
У Луцьку на Карпенка-Карого сталась аварія.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Зазначають, що зіткнулися три авто: Лада, Mercedes та Ford.
Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Зазначають, що зіткнулися три авто: Лада, Mercedes та Ford.
Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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