У Луцьку зіткнулися три автомобілі. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Зазначають, що зіткнулися три авто: Лада, Mercedes та Ford.



Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.



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