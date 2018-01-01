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Жінка з дитиною викинулися з багатоповерхівки: обоє померли на місці

Жінка з дитиною викинулися з багатоповерхівки: обоє померли на місці
У Покровському районі міста Кривий Ріг Дніпропетровської області 28-річна жінка випала з багатоповерхівки разом з 5-річною дитиною.

Про це УНН повідомили у Криворізькому відділі поліції.

"О 9:00 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що у Покровському районі, у місті Кривий Ріг, з багатоповерхівки випала жінка з дитиною. Обоє померли на місці, їхні тіла направлені на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті", – повідомила у поліції.

Наразі поліція проводить слідчі дії на встановлення обставин трагедії. У поліції розглядають всі версії, не відкидають і самогубство.

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Теги: самогубство, смерть
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