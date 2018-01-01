Жінка з дитиною викинулися з багатоповерхівки: обоє померли на місці
Сьогодні, 13:48
У Покровському районі міста Кривий Ріг Дніпропетровської області 28-річна жінка випала з багатоповерхівки разом з 5-річною дитиною.
Про це УНН повідомили у Криворізькому відділі поліції.
"О 9:00 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що у Покровському районі, у місті Кривий Ріг, з багатоповерхівки випала жінка з дитиною. Обоє померли на місці, їхні тіла направлені на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті", – повідомила у поліції.
Наразі поліція проводить слідчі дії на встановлення обставин трагедії. У поліції розглядають всі версії, не відкидають і самогубство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це УНН повідомили у Криворізькому відділі поліції.
"О 9:00 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що у Покровському районі, у місті Кривий Ріг, з багатоповерхівки випала жінка з дитиною. Обоє померли на місці, їхні тіла направлені на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті", – повідомила у поліції.
Наразі поліція проводить слідчі дії на встановлення обставин трагедії. У поліції розглядають всі версії, не відкидають і самогубство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Рада проголосувала за перейменування УПЦ МП
Сьогодні, 14:25
Жінка з дитиною викинулися з багатоповерхівки: обоє померли на місці
Сьогодні, 13:48
У Луцьку зіткнулися три автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 13:43
У місті на Волині збільшили вартість проїзду в маршрутках
Сьогодні, 13:38