Лебеді, троянди, сніг: показали красу зимового озера на Волині. ФОТО
Сьогодні, 14:22
Шацька фотографка опублікувала зимові фото курортного озера Пісочне.
Про це пише Район.Шацьк.
Світлини неповторної краси зимового озера, на березі якого розташований санаторій «Лісова пісня», дівчина опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
«Там досі цвітуть троянди, озеро дихає свіжістю, а в повітрі немов витає загадковий спокій і затишок. Здавалося б, який там затишок та спокій такого холоду. А він захоплював на стільки, що неможливо було відвести очей...» - підписала свої фото шачанка Аліна Копитко.
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Про це пише Район.Шацьк.
Світлини неповторної краси зимового озера, на березі якого розташований санаторій «Лісова пісня», дівчина опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
«Там досі цвітуть троянди, озеро дихає свіжістю, а в повітрі немов витає загадковий спокій і затишок. Здавалося б, який там затишок та спокій такого холоду. А він захоплював на стільки, що неможливо було відвести очей...» - підписала свої фото шачанка Аліна Копитко.
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