Лебеді, троянди, сніг: показали красу зимового озера на Волині. ФОТО





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Світлини неповторної краси зимового озера, на березі якого розташований санаторій «Лісова пісня», дівчина опублікувала на своїй сторінці у Facebook.



«Там досі цвітуть троянди, озеро дихає свіжістю, а в повітрі немов витає загадковий спокій і затишок. Здавалося б, який там затишок та спокій такого холоду. А він захоплював на стільки, що неможливо було відвести очей...» - підписала свої фото шачанка Аліна Копитко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шацька фотографка опублікувала зимові фото курортного озера Пісочне.Про це пише Район.Шацьк Світлини неповторної краси зимового озера, на березі якого розташований санаторій «Лісова пісня», дівчина опублікувала на своїй сторінці у Facebook.«Там досі цвітуть троянди, озеро дихає свіжістю, а в повітрі немов витає загадковий спокій і затишок. Здавалося б, який там затишок та спокій такого холоду. А він захоплював на стільки, що неможливо було відвести очей...» - підписала свої фото шачанка

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