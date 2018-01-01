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Лебеді, троянди, сніг: показали красу зимового озера на Волині. ФОТО

Лебеді, троянди, сніг: показали красу зимового озера на Волині. ФОТО
Шацька фотографка опублікувала зимові фото курортного озера Пісочне.

Про це пише Район.Шацьк.

Світлини неповторної краси зимового озера, на березі якого розташований санаторій «Лісова пісня», дівчина опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

«Там досі цвітуть троянди, озеро дихає свіжістю, а в повітрі немов витає загадковий спокій і затишок. Здавалося б, який там затишок та спокій такого холоду. А він захоплював на стільки, що неможливо було відвести очей...» - підписала свої фото шачанка Аліна Копитко.

Лебеді, троянди, сніг: показали красу зимового озера на Волині. ФОТО
Лебеді, троянди, сніг: показали красу зимового озера на Волині. ФОТО
Лебеді, троянди, сніг: показали красу зимового озера на Волині. ФОТО
Лебеді, троянди, сніг: показали красу зимового озера на Волині. ФОТО
Лебеді, троянди, сніг: показали красу зимового озера на Волині. ФОТО
Лебеді, троянди, сніг: показали красу зимового озера на Волині. ФОТО
Лебеді, троянди, сніг: показали красу зимового озера на Волині. ФОТО
Лебеді, троянди, сніг: показали красу зимового озера на Волині. ФОТО
Лебеді, троянди, сніг: показали красу зимового озера на Волині. ФОТО
Лебеді, троянди, сніг: показали красу зимового озера на Волині. ФОТО
Лебеді, троянди, сніг: показали красу зимового озера на Волині. ФОТО
Лебеді, троянди, сніг: показали красу зимового озера на Волині. ФОТО
Лебеді, троянди, сніг: показали красу зимового озера на Волині. ФОТО
Лебеді, троянди, сніг: показали красу зимового озера на Волині. ФОТО
Лебеді, троянди, сніг: показали красу зимового озера на Волині. ФОТО
Лебеді, троянди, сніг: показали красу зимового озера на Волині. ФОТО
Лебеді, троянди, сніг: показали красу зимового озера на Волині. ФОТО
Лебеді, троянди, сніг: показали красу зимового озера на Волині. ФОТО

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Теги: фото, природа
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