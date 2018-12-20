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Рада проголосувала за перейменування УПЦ МП

Рада проголосувала за перейменування УПЦ МП
Верховна Рада проголосувала за проект закону №5309, згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії.

За це рішення проголосували 240 народних депутатів, - пише Українська правда.

Після голосування представники "Опозиційного блоку", які виступали проти перейменування, вимагали переголосування проекту закону, проте спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що закон ухвалений.

Згідно з документом, релігійна організація (об'єднання), яка є частиною іншої структури, керівний центр якої знаходиться в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та тимчасово окупувала територію України, зобов'язана у своїй повній назві відображати відповідну приналежність.

Зокрема, як зазначили у своїх виступах нардепи, УПЦ МП має змінити назву на Російська православна церква в Україні.

Також вони висловлювали думку про те, що представники російської церкви не мають право вести діяльність у зоні бойових дій, зокрема, щоб не передавати агресору інформацію про українські війська.

У документі повідомляється, що метою закону є забезпечення державної безпеки та суверенітету України, а також забезпечення суспільства повною та достовірною інформацію.

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Теги: церква, УПЦ МП, перейменування
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Коментарі 1
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Народний депутат Констанкевич замість голосувати у ВР , займалась в Луцьку лобіюванням інтересів Коломойського.
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