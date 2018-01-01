Повідомили, де на Волині найбільше хворіють на грип

На Волині зменшилась кількість хворих на ГРВІ.Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.Зазначається, що захворюваність гострими респіраторними вірусними інфекціями утримується на сезонному рівні. З початку епідемічного сезону перехворіло понад 51 тис. волинян, що знаходиться на рівні минулого року.За останній тиждень кількість хворих на ГРВІ зменшилась на 5% і становить 5300 осіб проти 5571 осіб попереднього тижня.Найбільше хворіють на ці інфекції в Горохівському, Маневицькому, Камінь-Каширському районах та в Луцьку.Серед хворих – переважно діти до 17 років.Відтак, на сьогодні у зв’язку із підвищеною захворюваністю респіраторними хворобами закрили два заклади дошкільної освіти в Камінь-Каширському районі.Кількість госпіталізованих з ускладненим перебігом хвороби зменшилась на 11%, і за останній тиждень становила 99 осіб, з них 69% — діти.За даними вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру циркуляція вірусів грипу не встановлена. В Україні отримані результати про циркуляцію грипу типу А (Н3N2).Найефективнішим заходом профілактики грипу є щеплення. Цьогоріч доступні дві вакцини проти грипу: «Ваксігрип Тетра» (виробник — «Санофі Пастер», Франція) та «Джісі Флю» («Грін Кросс Корпорейшн», Південна Корея), обидві якісні та безпечні.