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Повідомили, де на Волині найбільше хворіють на грип

Повідомили, де на Волині найбільше хворіють на грип
На Волині зменшилась кількість хворих на ГРВІ.

Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.

Зазначається, що захворюваність гострими респіраторними вірусними інфекціями утримується на сезонному рівні. З початку епідемічного сезону перехворіло понад 51 тис. волинян, що знаходиться на рівні минулого року.

За останній тиждень кількість хворих на ГРВІ зменшилась на 5% і становить 5300 осіб проти 5571 осіб попереднього тижня.

Найбільше хворіють на ці інфекції в Горохівському, Маневицькому, Камінь-Каширському районах та в Луцьку.

Серед хворих – переважно діти до 17 років.

Відтак, на сьогодні у зв’язку із підвищеною захворюваністю респіраторними хворобами закрили два заклади дошкільної освіти в Камінь-Каширському районі.

Кількість госпіталізованих з ускладненим перебігом хвороби зменшилась на 11%, і за останній тиждень становила 99 осіб, з них 69% — діти.

За даними вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру циркуляція вірусів грипу не встановлена. В Україні отримані результати про циркуляцію грипу типу А (Н3N2).

Найефективнішим заходом профілактики грипу є щеплення. Цьогоріч доступні дві вакцини проти грипу: «Ваксігрип Тетра» (виробник — «Санофі Пастер», Франція) та «Джісі Флю» («Грін Кросс Корпорейшн», Південна Корея), обидві якісні та безпечні.

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Теги: грип, Волинь
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