Повідомили, де на Волині найбільше хворіють на грип
Сьогодні, 15:30
На Волині зменшилась кількість хворих на ГРВІ.
Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.
Зазначається, що захворюваність гострими респіраторними вірусними інфекціями утримується на сезонному рівні. З початку епідемічного сезону перехворіло понад 51 тис. волинян, що знаходиться на рівні минулого року.
За останній тиждень кількість хворих на ГРВІ зменшилась на 5% і становить 5300 осіб проти 5571 осіб попереднього тижня.
Найбільше хворіють на ці інфекції в Горохівському, Маневицькому, Камінь-Каширському районах та в Луцьку.
Серед хворих – переважно діти до 17 років.
Відтак, на сьогодні у зв’язку із підвищеною захворюваністю респіраторними хворобами закрили два заклади дошкільної освіти в Камінь-Каширському районі.
Кількість госпіталізованих з ускладненим перебігом хвороби зменшилась на 11%, і за останній тиждень становила 99 осіб, з них 69% — діти.
За даними вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру циркуляція вірусів грипу не встановлена. В Україні отримані результати про циркуляцію грипу типу А (Н3N2).
Найефективнішим заходом профілактики грипу є щеплення. Цьогоріч доступні дві вакцини проти грипу: «Ваксігрип Тетра» (виробник — «Санофі Пастер», Франція) та «Джісі Флю» («Грін Кросс Корпорейшн», Південна Корея), обидві якісні та безпечні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.
Зазначається, що захворюваність гострими респіраторними вірусними інфекціями утримується на сезонному рівні. З початку епідемічного сезону перехворіло понад 51 тис. волинян, що знаходиться на рівні минулого року.
За останній тиждень кількість хворих на ГРВІ зменшилась на 5% і становить 5300 осіб проти 5571 осіб попереднього тижня.
Найбільше хворіють на ці інфекції в Горохівському, Маневицькому, Камінь-Каширському районах та в Луцьку.
Серед хворих – переважно діти до 17 років.
Відтак, на сьогодні у зв’язку із підвищеною захворюваністю респіраторними хворобами закрили два заклади дошкільної освіти в Камінь-Каширському районі.
Кількість госпіталізованих з ускладненим перебігом хвороби зменшилась на 11%, і за останній тиждень становила 99 осіб, з них 69% — діти.
За даними вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру циркуляція вірусів грипу не встановлена. В Україні отримані результати про циркуляцію грипу типу А (Н3N2).
Найефективнішим заходом профілактики грипу є щеплення. Цьогоріч доступні дві вакцини проти грипу: «Ваксігрип Тетра» (виробник — «Санофі Пастер», Франція) та «Джісі Флю» («Грін Кросс Корпорейшн», Південна Корея), обидві якісні та безпечні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Як на свята працюватиме Луцький міськрайонний суд
Сьогодні, 16:12
Взяли під варту чоловіка, який пограбував магазин на Волині
Сьогодні, 15:40
Повідомили, де на Волині найбільше хворіють на грип
Сьогодні, 15:30
У Волиньраді затвердили бюджет на 2019 рік
Сьогодні, 15:28