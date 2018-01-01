Відомо, хто керуватиме волинським «білим домом»

Ігоря Баранчука.



Таке рішення прийняли сьогодні, 20 грудня, під час сесійного засідання в обласній раді.



За те, аби Баранчук керував «білим домом», проголосували 40 депутатів/ З Ігорем Баранчуком Волиньрада працюватиме на контрактній основі терміном на 5 років.



Нагадаємо, свободівець Ігор Баранчук був у списку в депутати Луцької міської ради і міг зайняти місце, яке звільнив депутат Богдан Вавринюк, склавши повноваження. Але Баранчук написав заяву про відмову від отримання мандату.

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