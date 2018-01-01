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Відомо, хто керуватиме волинським «білим домом»

Відомо, хто керуватиме волинським «білим домом»
Начальником комунальної установи «Управління будинком Волинської обласної ради» призначили свободівця Ігоря Баранчука.

Таке рішення прийняли сьогодні, 20 грудня, під час сесійного засідання в обласній раді.

За те, аби Баранчук керував «білим домом», проголосували 40 депутатів/ З Ігорем Баранчуком Волиньрада працюватиме на контрактній основі терміном на 5 років.

Нагадаємо, свободівець Ігор Баранчук був у списку в депутати Луцької міської ради і міг зайняти місце, яке звільнив депутат Богдан Вавринюк, склавши повноваження. Але Баранчук написав заяву про відмову від отримання мандату.

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Теги: депутат, Волинь, Луцьк, Волиньрада
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