«Шахер-махер»: у Волиньраді розкритикували дії «бюджетки» щодо розподілу грошей

На сесії Волиньради розкритикували проект бюджету наступного року, який запропонувала для голосування бюджетна комісія ради на чолі з укропівкоюПісля того, як облдержадміністрація подала проект бюджету на розгляд депутатських комісій, «бюджетка» облради у переддень сесії, яка і затверджує бюджет, внесла зміни щодо 25 мільйонів із грошей обласного бюджету.Такі дії «бюджетки» викликали обурення у голови ОДА, а також частини депутатів ради.«Бюджет, який внесла ОДА, добре продуманий», - висловився Савченко. Він розкритикував депутатів від «УКРОПу», «Свободи» та «Батьківщини», які ради своїх політичних амбіцій зняли, з-поміж іншого, 17 мільйонів гривень з перинатального центру та потреб спорту 5 мільйонів. Натомість ці кошти вони спрямували на потреби округів, які представляють.«Ми сьогодні знімаємо кошти, які і так не великі на фізкультуру. Куди ми йдемо, що ми робимо?.. Я використаю будь-які можливості, які будуть відновлювати справедливість… Ми подали захищені статті, а ви сьогодні їх знімаєте і даєте корупційні», - сказав Савченко.Натомість голова «бюджетки», яка є представницею партії «УКРОП», Ірина Вахович сказала, що висловлює лише колегіальне рішення.Мовляв, воно є компромісом. Щодо перинатального центру вона додала, що рада зобов’язалася у майбутньому при розподілі вільних залишків дати гроші на перинатальний центр в залежності від потреб.Своє обурення діями «бюджетки» та тих, хто «надиктовує» їй, як працювати, висловив і депутат Володимир Бондар. Він зауважив, що в проекті бюджету, за який пропонує голосувати бюджетна комісія, немає видатків, для прикладу на Ратнівський район.«Громадські обговорення – це добре, але то не означає, що в інших питаннях можна робити «шахер-махер». Коли бюджетна комісія буде підходити до розподілу відповідно до потреб, а не буде використовувати чиїсь там шпаргалки, які вам приносять на бюджетну комісію», - сказав депутат.Його підтримав і колега. Він здивувався з того, як можна знімати 17 мільйонів з перинатального центру без керівника цієї структури.«Чого не можна було запросити керівника? Обговорити, щоб той центр в кінці-кінців запустити. Той керівник не зможе, зрештою, набрати людей. Це просто приниження керівників структурних підрозділів. Вони за це відповідають, а ми просто без них розділили», - висловився Кравчук.«Дуже шкода, пані Вахович, що ви так пішли на поводу у депутатів. Ясно, що це політична акція… Не можна так грошима розпоряджатися направо-наліво, хто як захотів», - висловився також депутаті додав, що рано чи пізно за це доведеться відповідати.Депутат облради, голова Ковельської РДАзвернувся до Вахович з пропозицією: «Ви розумна жінка… Зробіть мудре рішення – зніміть проект рішення, який ви пропонуєте. Ми приймемо те, що подала ОДА».Утім, депутатській більшості вистачило голосів, аби проголосувати за той бюджет, який запропонувала профільна комісія, незважаючи на зауваження та критику чималої кількості депутатів.