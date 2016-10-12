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Обрали нового керівника відомого волинського санаторію «Пролісок»

Обрали нового керівника відомого волинського санаторію «Пролісок»
Новим керівником санаторію матері та дитини «Пролісок», що в селі Грем’яче Ківерцівського району, стала Оксана Бугайчук.

Таке рішення прийняли сьогодні, 20 грудня, під час сесійного засідання в обласній раді.

За призначення Оксани Бугайчук проголосували 40 депутатів.

Зауважимо, що, за інформацією видання «Конкурент», вона пов’язана із депутатом Волинської обласної ради Ігорем Лехом, яких входить до конкурсної комісії. Зокрема, Оксана Бугайчук, зважаючи на її декларацію, є очільницею підприємства «Грандпостач», власником якої є Ігор Лех. А її чоловік працює в іншому підприємстві, засновником якого теж є депутат.

Нагадаємо, раніше екс-керівниця «Проліска» Валентина Касарда заявляла про тиск на неї та на заклад. Більше того, на її підтримку відбувалися мітинги працівників санаторію.

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Теги: Касарда, Пролісок, Волинь, санаторій
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Коментарі 1
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Прошу надрукуйте прізвища тих 40 депутатів щоб знати з кого питати в майбутньому за стан справ. Люди повинні знати своїх "антигероїв", ганьба Укропу ганьба.
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