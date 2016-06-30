У Волиньраді затвердили бюджет на 2019 рік





Це відбулося 20 грудня під час сесії обласної ради.



Директор департаменту фінансів облдержадміністрації Ігор Никитюк розповів, що доходи бюджету в 2019 році становитимуть майже 6,9 мільярда гривень, а це на 1,6 мільярда гривень менше, ніж доходи бюджету поточного року. Зокрема, такий показник спричинило те, що на 1,1 мільярда гривень менше передбачили на пільги і субсидії. Окрім того, припинено митний експеримент, коли у бюджет надходили кошти від перевиконання бюджету митниці.



Так, депутати визначили, що у 2019 році доходи обласного бюджету становитимуть 6 885 286 014 гривень, видатки – 6 880 629 014. Резервний фонд обласного бюджету встановили в розмірі 2 000 000 гривень.



Зауважимо, що бюджет на 2019 рік прийняли,



Зокрема, Волиньрада вирішила у наступному році зняти з перинатального центру, що досі будують у Луцьку, 17 мільйонів гривень. Ще 5 мільйонів гривень вирішили зняти зі спортивних закладів області.



Зрештою, 40 депутатів підтримали проект рішення і затвердили бюджет на 2019 рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська обласна рада затвердили проект бюджету на наступний рік.Це відбулося 20 грудня під час сесії обласної ради.Директор департаменту фінансів облдержадміністраціїрозповів, що доходи бюджету в 2019 році становитимуть майже 6,9 мільярда гривень, а це на 1,6 мільярда гривень менше, ніж доходи бюджету поточного року. Зокрема, такий показник спричинило те, що на 1,1 мільярда гривень менше передбачили на пільги і субсидії. Окрім того, припинено митний експеримент, коли у бюджет надходили кошти від перевиконання бюджету митниці.Так, депутати визначили, що у 2019 році доходи обласного бюджету становитимуть 6 885 286 014 гривень, видатки – 6 880 629 014. Резервний фонд обласного бюджету встановили в розмірі 2 000 000 гривень.Зауважимо, що бюджет на 2019 рік прийняли, незважаючи на критику чималої кількості депутатів та тривалі дискусії у сесійній залі з приводу перерозподілу 25 мільйонів гривень.Зокрема, Волиньрада вирішила у наступному році зняти з перинатального центру, що досі будують у Луцьку, 17 мільйонів гривень. Ще 5 мільйонів гривень вирішили зняти зі спортивних закладів області.Зрештою, 40 депутатів підтримали проект рішення і затвердили бюджет на 2019 рік.

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