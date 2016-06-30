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У Волиньраді затвердили бюджет на 2019 рік

У Волиньраді затвердили бюджет на 2019 рік
Волинська обласна рада затвердили проект бюджету на наступний рік.

Це відбулося 20 грудня під час сесії обласної ради.

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації Ігор Никитюк розповів, що доходи бюджету в 2019 році становитимуть майже 6,9 мільярда гривень, а це на 1,6 мільярда гривень менше, ніж доходи бюджету поточного року. Зокрема, такий показник спричинило те, що на 1,1 мільярда гривень менше передбачили на пільги і субсидії. Окрім того, припинено митний експеримент, коли у бюджет надходили кошти від перевиконання бюджету митниці.

Так, депутати визначили, що у 2019 році доходи обласного бюджету становитимуть 6 885 286 014 гривень, видатки – 6 880 629 014. Резервний фонд обласного бюджету встановили в розмірі 2 000 000 гривень.

Зауважимо, що бюджет на 2019 рік прийняли, незважаючи на критику чималої кількості депутатів та тривалі дискусії у сесійній залі з приводу перерозподілу 25 мільйонів гривень.

Зокрема, Волиньрада вирішила у наступному році зняти з перинатального центру, що досі будують у Луцьку, 17 мільйонів гривень. Ще 5 мільйонів гривень вирішили зняти зі спортивних закладів області.

Зрештою, 40 депутатів підтримали проект рішення і затвердили бюджет на 2019 рік.

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Теги: бюджет, Волиньрада
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