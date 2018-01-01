Взяли під варту чоловіка, який пограбував магазин на Волині
Сьогодні, 15:40
У селі Воротнів чоловік пограбував магазин.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинській області.
За наполегливої позиції прокурорів Луцької місцевої прокуратури Луцький міськрайонний суд обрав 51-річному мешканцю села Воротнів Луцького району, який здійснив розбійний напад на магазин у рідному селі, запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів.
Надвечір 18 грудня 2018 року раніше судимий чоловік, одягнувши на голову балаклаву та погрожуючи пістолетом продавцю магазина, заволодів 50 гривнями і пачкою цигарок.
Невдовзі нападника затримали. Йому повідомлено про підозру у вчиненні розбою (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 187 КК України) й наступні 60 днів він перебуватиме під вартою.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинській області.
За наполегливої позиції прокурорів Луцької місцевої прокуратури Луцький міськрайонний суд обрав 51-річному мешканцю села Воротнів Луцького району, який здійснив розбійний напад на магазин у рідному селі, запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів.
Надвечір 18 грудня 2018 року раніше судимий чоловік, одягнувши на голову балаклаву та погрожуючи пістолетом продавцю магазина, заволодів 50 гривнями і пачкою цигарок.
Невдовзі нападника затримали. Йому повідомлено про підозру у вчиненні розбою (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 187 КК України) й наступні 60 днів він перебуватиме під вартою.
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