Як на свята працюватиме Луцький міськрайонний суд





Про це йдеться на офіційній сторінці суду.



У грудні 2018 року, для працівників Луцького міськрайонного суду Волинської області заплановано перенесення робочих днів з:



- понеділка 24 грудня на суботу 22 грудня 2018 року;



- понеділка 31 грудня на суботу 29 грудня 2018 року.



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