Як на свята працюватиме Луцький міськрайонний суд
Сьогодні, 16:12
Стало відомо про зміни у графіку роботи Луцького міськрайонного суду.
Про це йдеться на офіційній сторінці суду.
У грудні 2018 року, для працівників Луцького міськрайонного суду Волинської області заплановано перенесення робочих днів з:
- понеділка 24 грудня на суботу 22 грудня 2018 року;
- понеділка 31 грудня на суботу 29 грудня 2018 року.
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Про це йдеться на офіційній сторінці суду.
У грудні 2018 року, для працівників Луцького міськрайонного суду Волинської області заплановано перенесення робочих днів з:
- понеділка 24 грудня на суботу 22 грудня 2018 року;
- понеділка 31 грудня на суботу 29 грудня 2018 року.
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