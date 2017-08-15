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Як на свята працюватиме Луцький міськрайонний суд

Як на свята працюватиме Луцький міськрайонний суд
Стало відомо про зміни у графіку роботи Луцького міськрайонного суду.

Про це йдеться на офіційній сторінці суду.

У грудні 2018 року, для працівників Луцького міськрайонного суду Волинської області заплановано перенесення робочих днів з:

- понеділка 24 грудня на суботу 22 грудня 2018 року;

- понеділка 31 грудня на суботу 29 грудня 2018 року.

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Теги: суд, графік, робота, Луцьк
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