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На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*

На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
Гумористичне і водночас надзвичайно приємне свято «Народний Оскар-2018» організувало підприємство «Kromberg & Schubert» для своїх працівників.

Вручення нагород «Народний Оскар» відбулося у четвер, 20 грудня на території заводу.

Вели захід та розважали присутніх гумористи команди «Замок Любарта».

Проведення такого свята для працівників стало вже традицією на «Кромберзі», а найцікавіше те, що саме працівники методом голосування обирають майбутніх призерів. Напередодні у корпоративному журналі заздалегідь надрукували відривний талон, де кожен міг написати, кого вважає гідним переможцем. Згодом голоси рахувала комісія.

Як розповів технічний директор підприємства Славомір Качмарек, ідея такого заходу виникла у соціального відділу підприємства, як ще одна можливість згуртувати колектив та показати працівникам, що кожен з них важливий для «Кромберга» не тільки в якості хорошого працівника, а й як цікава особистість. Цю ідею з радістю підтримало керівництво заводу, адже переконане, що на підприємстві повинно відбуватися якомога більше цікавих для персоналу заходів.

На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*


«Це вже наша традиція – нагороджувати людей за те, що вони зробили за весь рік. Ми вважаємо, що не тільки ті люди, які займаються виготовленням кабельних мереж повинні бути нагородженні за плідну роботу. У нас є люди, які активно цікавляться соціальними, спортивними, розважальними заходами. Про них також не варто забувати. Такі нагороди мотивують їх думати про наступний рік, про те, що за хороші результати вони зможуть бути нагородженні», – зауважив Славомір Качмарек.

Цьогоріч «Оскар» вручали у таких номінаціях: «Улюблений шеф», «Спортсмен року», «Крошелюб», «Душа КроШу», «Мандрівник року» та «Талант року».

За результатами голосування любов всього персоналу та «золоту» статуетку отримав Сергій Парфелюк у номінації «Улюблений шеф». Сергій Ціхоцький, який до слова є учасником всеможливих марафонів та змагань отримав титул «Спортсмен року». «Крошелюбом» стала Ольга Кукса, а найбільш харизматичним та цікавим у спілкуванні працівником визнали Михайла Поповича. «Мандрівник року», він же – найбільш заповзята до відряджень людина – Богдан Пинка. А найталановитішою працівницею заводу стала Ангеліна Клевець.

На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*


Після вручення нагород до присутніх звернувся фінансовий директор Олександр Шаварський, який підбив підсумки року, що минає та поділився ідеями нововведень, які чекають на працівників у новому році.

Фіндиректор зауважив, що обіцянка керівництва щодо відсутності скорочень на підприємстві виконана. То ж на наявність надійної роботи працівники «Кромберг енд Шуберт» можуть розраховувати і у подальшому. Окрім того, він зазначив, що цьогоріч робітники заводу мали можливість багато подорожувати, і саме завдяки їхній наполегливій праці та готовності до нових викликів вдалося підтримати колег у Македонії та Мексиці. Разом з цим Олександр Шаварський зазначив – луцький колектив «Кромберга» є прикладом для наслідування в інших компаніях.

На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*


Немалу увагу фіндиректор присвятив і висвітленню деяких приємних змін, які чекають на працівників з нового року. Зокрема він запевнив, що кожен з них отримає річну премію. Також компанія покращить транспортне забезпечення працівників, аби вони без проблем могли приїжджати на зміну та виїжджати додому, а ще на території заводу облаштують зони, де можна буде попити кави та порелаксувати.

Чи не найбільш приємною несподіванкою для робітників стала відміна штрафів, які раніше застосовувалися до працівників за певні порушення.

«Ми вирішили, що маємо будувати партнерські відносини з нашими працівниками і можемо скасувати практику штрафів. Гроші, зароблені важкою працею, не будуть підлягати під штрафні санкції. Сподіваємося на відповідальне ставлення працівників до виконання своїх обов'язків», – зауважив Олександр Шаварський.

Разом з тим на підприємстві мають намір забезпечити працівників недержавним пенсійним страхуванням, аби кожен з них був впевнений у своєму майбутньому. Відбудуться також зміни у розмірі заробітної плати – її обіцяють збільшити працівникам усіх рівнів виробництва.

Матимуть змогу працівники і надалі подорожувати у інші країни, можливо, більш екзотичні, аніж до цього.

У підсумку Славомір Качмарек запевнив, що наступного року на працівників чекають нові замовлення та багато роботи, а відтак, штат працівників значно збільшиться.

«У новому році буде більше роботи, більше руху, тому запрошую усіх до праці. Також запрошую рекомендували роботу на «Кромберг» своїм знайомим. Роботи буде дійсно багато», – підсумував технічний директор.

На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*


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Теги: Кромберг, свято, Оскар
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