У Луцьку нарахували 14 нелегальних ігрових клубів





Про це свідчать дані інтерактивної карти, передає



Переважна більшість - у центрі міста. Там працює 7 нелегальних казино. Ще 4 - на околицях міста, інші 3 підпільні точки працюють у житловому районі Луцька (Завокзальний - ред.).



Наразі триває збір інформації про нелегальні точки по всій Україні. Кожен охочий може повідомити їх координати на пошту:

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