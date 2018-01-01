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У Луцьку нарахували 14 нелегальних ігрових клубів

У Луцьку нарахували 14 нелегальних ігрових клубів
У Луцьку діє 14 незаконних азартних клубів.

Про це свідчать дані інтерактивної карти, передає УНН.

Переважна більшість - у центрі міста. Там працює 7 нелегальних казино. Ще 4 - на околицях міста, інші 3 підпільні точки працюють у житловому районі Луцька (Завокзальний - ред.).

Наразі триває збір інформації про нелегальні точки по всій Україні. Кожен охочий може повідомити їх координати на пошту: [email protected]

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Теги: Луцьк, ігровий заклад
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Коментарі 3
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Всі спорт лото!!! Що тут ще рахувати. Не робіть цирк
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Укроп добре заробляє нацих спорт лото! Бариги довбані
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І що далі пальчиком погрозять ,а вони далі забашляють правохоронцям і все буде ОК,єдиний вихід громадою з кувалдами перебити всю апаратуру інакше до цієі підарні не доходить .
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