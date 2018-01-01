У Луцьку нарахували 14 нелегальних ігрових клубів
Сьогодні, 16:23
У Луцьку діє 14 незаконних азартних клубів.
Про це свідчать дані інтерактивної карти, передає УНН.
Переважна більшість - у центрі міста. Там працює 7 нелегальних казино. Ще 4 - на околицях міста, інші 3 підпільні точки працюють у житловому районі Луцька (Завокзальний - ред.).
Наразі триває збір інформації про нелегальні точки по всій Україні. Кожен охочий може повідомити їх координати на пошту: [email protected]
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Про це свідчать дані інтерактивної карти, передає УНН.
Переважна більшість - у центрі міста. Там працює 7 нелегальних казино. Ще 4 - на околицях міста, інші 3 підпільні точки працюють у житловому районі Луцька (Завокзальний - ред.).
Наразі триває збір інформації про нелегальні точки по всій Україні. Кожен охочий може повідомити їх координати на пошту: [email protected]
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Всі спорт лото!!! Що тут ще рахувати. Не робіть цирк
Укроп добре заробляє нацих спорт лото! Бариги довбані
І що далі пальчиком погрозять ,а вони далі забашляють правохоронцям і все буде ОК,єдиний вихід громадою з кувалдами перебити всю апаратуру інакше до цієі підарні не доходить .
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