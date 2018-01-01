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На Волині заборонили публічно використовувати російськомовні фільми та музику

На Волині заборонили публічно використовувати російськомовні фільми та музику
Депутати Волиньради підтримали мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.

За таке рішення під час сесійного засідання 20 грудня проголосували 34 депутати Волиньради.

На переконання депутатів, мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту потрібен з метою уникнення ескалації напруги в суспільстві та недопущення розпалювання міжнаціональної ворожнечі, а також задля захисту українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора та подолання наслідків тривалої мовної русифікації.

До того ж, були відповідні численні звернення патріотичних та ветеранських громадських організацій.

Цим рішенням рекомендували облдержадміністрації створити робочу групу з проведення систематичної роз’яснювальної роботи про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Волинської області, включивши у її склад представників правоохоронних органів, райдержадміністрацій та громадськості області.

До того ж, рекомендувати органам місцевого самоврядування області ухвалити аналогічні рішення щодо встановлення на відповідній території мораторію на публічне використання російськомовного продукту повного припинення окупації території України.

Мораторій передбачає заборону російськомовного культурного продукту у будь-яких формах.

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Теги: Росія, агресія, музика, Волинь
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Коментарі 2
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Супер ,давно пора свинорусню гнати з наших єкранів і ефіру ,хоча в Раші є 1% нормального люду ,яких я поважаю .
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Тобто типу якщо я буду співати в парку пісні Єгора Лєтова під гітару, то мене пов'яжуть мусора?
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