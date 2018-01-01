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У «Premier City» покажуть три прем'єри*

У «Premier City» покажуть три прем'єри*
У кінотеатрі «Premier City» – прем’єра новорічних кінострічок.

Новий рік вже зовсім близько! Поспішайте на новорічні прем’єри у кінотеатр «Premier City»:

Фільм "Секс і нічого особистого", 16+

Жанр: комедія, українське

Коли на пропозицію руки і серця тобі кажуть, що ти в ліжку повний нуль, тут не до жартів. Вбитий горем Сергій (Роман Луцький) приймає чоловіче рішення і їде в Прагу на Новорічні свята до свого друга Василя (Сергій Притула). Після ночі обломів у стрип-клубі він випадково знайомиться зі стриптизеркою Діаною (Анжеліка Ніколаєва), яка обіцяє зробити з нього супер-героя. Але на шляху до великої мрії стає його колишня дівчина. Чим закінчаться гарячі пригоди новорічної Праги дивіться вже сьогодні у кінотеатрі "Premier City"!
Квитки тут: https://vkino.ua/ua/show/7340-seks-i-nichogo-osobistogo/lutsk/premiercity

Мультфільм "Ґрінч", 0+

Жанр: мультфільм, сімейний

Неподалік невеличкого та галасливого міста у горах є печера. Тут усамітнено живе Ґрінч. Із самого дитинства він ненавидить Різдво та усе, що з ним пов'язане. Усі ці подарунки, затишні родинні вечері та дзвінкі колядки неймовірно його дратують. З року в рік одне й те саме і кінця цьому не видно. Та вихід, здається, є. Можна викрасти Різдво. Позбавити усіх цих усміхнених діток подарунків і пісні вже не лунатимуть. Ґрінч береться за справу і ніщо його не зупинить.

Квитки тут: https://vkino.ua/ua/show/7212-grinch/lutsk/premiercity

Фільм "Бамблбі", 12+

Жанр: бойовик, пригоди, фантастика

Події розгортаються у 1987 році. У невеличкому містечку на каліфорнійському узбережжі живе дівчина Чарлі (Гейлі Стайнфілд), якій ось-ось має виповнитись 18 років. Якось під час прогулянки вона знаходить покинуту машину, фольксваген «Жук» жовтого кольору. Скоро дівчина побачить, що її знахідка – це не купа старого брухту, а жива істота. Це Бамблбі. Після висадки на Землю він переховується.

Квитки тут: https://vkino.ua/ua/show/7245-bamblbi-bumblebee/lutsk/premiercity

Чекаємо на Вас у ТРЦ «ПортCity»!

У «Premier City» покажуть три прем'єри*

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Теги: ПортCity
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