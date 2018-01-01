У «Premier City» покажуть три прем'єри*





Новий рік вже зовсім близько! Поспішайте на новорічні прем’єри у кінотеатр «Premier City»:



Фільм "Секс і нічого особистого", 16+



Жанр: комедія, українське



Коли на пропозицію руки і серця тобі кажуть, що ти в ліжку повний нуль, тут не до жартів. Вбитий горем Сергій (Роман Луцький) приймає чоловіче рішення і їде в Прагу на Новорічні свята до свого друга Василя (Сергій Притула). Після ночі обломів у стрип-клубі він випадково знайомиться зі стриптизеркою Діаною (Анжеліка Ніколаєва), яка обіцяє зробити з нього супер-героя. Але на шляху до великої мрії стає його колишня дівчина. Чим закінчаться гарячі пригоди новорічної Праги дивіться вже сьогодні у кінотеатрі "Premier City"!

Квитки тут:



Мультфільм "Ґрінч", 0+



Жанр: мультфільм, сімейний



Неподалік невеличкого та галасливого міста у горах є печера. Тут усамітнено живе Ґрінч. Із самого дитинства він ненавидить Різдво та усе, що з ним пов'язане. Усі ці подарунки, затишні родинні вечері та дзвінкі колядки неймовірно його дратують. З року в рік одне й те саме і кінця цьому не видно. Та вихід, здається, є. Можна викрасти Різдво. Позбавити усіх цих усміхнених діток подарунків і пісні вже не лунатимуть. Ґрінч береться за справу і ніщо його не зупинить.



Квитки тут:



Фільм "Бамблбі", 12+



Жанр: бойовик, пригоди, фантастика



Події розгортаються у 1987 році. У невеличкому містечку на каліфорнійському узбережжі живе дівчина Чарлі (Гейлі Стайнфілд), якій ось-ось має виповнитись 18 років. Якось під час прогулянки вона знаходить покинуту машину, фольксваген «Жук» жовтого кольору. Скоро дівчина побачить, що її знахідка – це не купа старого брухту, а жива істота. Це Бамблбі. Після висадки на Землю він переховується.



Квитки тут:



Чекаємо на Вас у ТРЦ «ПортCity»!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У кінотеатрі «Premier City» – прем’єра новорічних кінострічок.Новий рік вже зовсім близько! Поспішайте на новорічні прем’єри у кінотеатр «Premier City»:Жанр: комедія, українськеКоли на пропозицію руки і серця тобі кажуть, що ти в ліжку повний нуль, тут не до жартів. Вбитий горем Сергій (Роман Луцький) приймає чоловіче рішення і їде в Прагу на Новорічні свята до свого друга Василя (Сергій Притула). Після ночі обломів у стрип-клубі він випадково знайомиться зі стриптизеркою Діаною (Анжеліка Ніколаєва), яка обіцяє зробити з нього супер-героя. Але на шляху до великої мрії стає його колишня дівчина. Чим закінчаться гарячі пригоди новорічної Праги дивіться вже сьогодні у кінотеатрі "Premier City"!Квитки тут: https://vkino.ua/ua/show/7340-seks-i-nichogo-osobistogo/lutsk/premiercity Жанр: мультфільм, сімейнийНеподалік невеличкого та галасливого міста у горах є печера. Тут усамітнено живе Ґрінч. Із самого дитинства він ненавидить Різдво та усе, що з ним пов'язане. Усі ці подарунки, затишні родинні вечері та дзвінкі колядки неймовірно його дратують. З року в рік одне й те саме і кінця цьому не видно. Та вихід, здається, є. Можна викрасти Різдво. Позбавити усіх цих усміхнених діток подарунків і пісні вже не лунатимуть. Ґрінч береться за справу і ніщо його не зупинить.Квитки тут: https://vkino.ua/ua/show/7212-grinch/lutsk/premiercity Жанр: бойовик, пригоди, фантастикаПодії розгортаються у 1987 році. У невеличкому містечку на каліфорнійському узбережжі живе дівчина Чарлі (Гейлі Стайнфілд), якій ось-ось має виповнитись 18 років. Якось під час прогулянки вона знаходить покинуту машину, фольксваген «Жук» жовтого кольору. Скоро дівчина побачить, що її знахідка – це не купа старого брухту, а жива істота. Це Бамблбі. Після висадки на Землю він переховується.Квитки тут: https://vkino.ua/ua/show/7245-bamblbi-bumblebee/lutsk/premiercity Чекаємо на Вас у ТРЦ «ПортCity»!

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